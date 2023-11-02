الخميس 02 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة لترطيب وفرد الشعر وعلاج التقصف سريعا

فرد الشعر، فيتو
فرد الشعر، فيتو

 الشعر المجعد مشكلة تواجه العديد من الفتيات، لأنها تؤثر على مظهر الشعر بشكل سلبي، وتحاول الفتيات فرده دائما للحصول على شكل مميز.

وفرد الشعر له طرق عديدة ومنها الصناعية وأخرى الطبيعية وعادة تفضل الفتيات طرق الفرد الطبيعية التى تغذي الشعر بدون أى آثار جانبية.

 

وصفة طبيعية لترطيب وفرد الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد وترطيب الشعر.

المكونات:

كوب زبادي

2 ملعقة عسل

بيضة

القليل من زيت الزيتون

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ساعتين.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو جيدا.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لترطيب وفرد الشعر، فيتو 

 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

 وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

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أهم أطعمة يحتاجها شعرك لصحته ونموه السليم

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فرد الشعر وصفة طبيعية لترطيب وفرد الشعر الشعر المجعد تغذية الشعر العناية بالشعر علاج التقصف نادية محمد خبيرة التجميل

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