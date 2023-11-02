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اقتصاد

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات تراجعا في أسعار المعدن اليوم الخميس 2-11-2023

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

 أسعار الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2 أكتوبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية. 

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وانخفضت أسعار الذهب نحو ١٠ جنيهات في الجرام في التعاملات الصباحية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2927 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2550 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2194 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1703 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20480جنيهًا.

 

أسعار الذهب اليوم، فيتو

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

أسعار الذهب الآن، واستقرت أسعار الذهب اليوم فوق مستوى الألفي دولار المهم مع بداية تعاملات الأسبوع، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

 

 استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولارا للأوقية.

وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأوقية.

 

حظر التجارة في المعادن الثمينة 

 أصدر  الدكتور  علي المصيلحي  وزير التموين  التجارة الداخلية قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

 وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول ).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي قبل قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

 ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

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الأسعار العالمية للذهب في البورصة الأسعار العالمية للذهب الجنيه الذهب التجارة الداخلية الذهب عيار 24

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