الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير قانون دولي يكشف آليات وخطوات محاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب

الدكتور ايمن سلامة،فيتو
الدكتور ايمن سلامة،فيتو

الجرائم الإسرائيلية، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن الهجمات الإسرائيلية وآخرها مجزرة مخيم جباليا أمس، هي جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني، والذي حدد العديد من الآليات القانونية القضائية لملاحقة إسرائيل على تلك الجرائم، سواء كانوا عسكريين أو سياسيين.

 

مجرمو الحرب الإسرائيليين 

 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت فعلا في عام 2021 ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في المستوطنات غير الشرعية، إلى جانب جرائم الحرب المرتكبة أثناء حملة الغرث الصامت التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالتالي يمكن لـ فلسطين باعتبارها عضوا في الجنائية الدولية أن تطلب من المدعى بالمحكمة الجنائية الدولية ضم ما تدعيه فلسطين على إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية اعتبارا من 7 أكتوبر الماضي إلى الجرائم التي بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها.

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 اتفاقية جنيف الرابعة 

 

وأضاف: هناك آلية أخرى للتحرك ضد الجرائم الإسرائيلية، ويمكن إن تنتهي هذه الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر، وتطلب فلسطين من مكتب المدعي العام للمحكمة بالتحقيق في الجرائم الأخيرة، فضلا عن إمكانية مطالبة فلسطين من كافة الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949والمعنية بحماية المدنيين تحت الاحتلال، إن يفوا بالتزاماتهم الدولية بمقاضاة الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر، ولان إسرائيل ليست عضوا بالأمم المتحدة فتستطيع أي دولة عضو أن ترفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تأسيسا على خرق إسرائيل لأي معاهدات دولية مثل الإبادة الجماعية وهنا يشترط في الدولة التي ترفع القضية أن تكون طالبت إسرائيل بالالتزام تجاه هذه المعاهدات الدولية.


شرط عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات 

 

وتابع فى حالة عدم استجابة اسرائيل لوقف الانتهاكات بشان هذه الاتفاقيات، حينها يمكن أن تحرك الدولة الدعوى امام محكمة العدل الدولية، وهنا تكون الدعوة ضد إسرائيليين وليس ضد إسرائيل كدولة. 

 

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الجرائم الاسرائيلية القانون الدولي محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب

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