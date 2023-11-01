الخارجية تكشف للسفراء الأجانب ترتيبات الإجلاء عبر معبر رفح.. إسماعيل خيرت: السماح بدخول مصر دون جواز سفر لمدة 24 ساعة.. وتجهيز رفح طبيا

قال السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج إنه في إطار الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، تعمل السلطات المصرية على السماح بدخول وعبور كافة رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم عبر منفذ رفح المصري الحدودي، وفقا للتعليمات والقوانين المنظمة، مشيرا إلى أنه تم مرور أول مجموعة منهم اليوم، مع الاستمرار في الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة للسفراء الأجانب فى مصر بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح.

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وبشأن تأشيرة المرور: قال خيرت إنه سيمنح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور" عبر معبر رفح البري المصري - وفقا للتعليمات والقواعد المنظمة في هذا الشأن، مع تعهد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسفرهم إلى تلك الدول مباشرة.



وفيما يتعلق بطلب الحصول على تأشيرة مرور قال مساعد وزير الخارجية إنه في إطار ما تقدم، يرجى إفادة وزارة الخارجية قطاع الشئون القنصلية والمصريين في الخارج بـ "طلب الحصول على تأشيرة مرور من معبر رفح الحدودي المصري" - من خلال مذكرة دبلوماسية يتم موافاة القطاع القنصلي بها في نسخة ورقية طبقا للإرشادات البريدية الواردة في البند (١٤) من هذه المذكرة، مع موافاتنا بنسخة إلكترونية عبر عنوان التراسل البريدي.



وفيما يتعلق بقوائم الرعايا وعائلاتهم يرفق بـ "طلب الحصول على تأشيرة مرور من معبر رفح الحدودي المصري" ما يلي:

اولا قائمة منفصلة محدثة حتى تاريخه ومجمعة ومرقمة لكافة رعايا الدولة الحاملين لجوازات أو وثائق سفر صادرة منها محددًا بها الاسم ورقم جواز السفر.

ثانيا لابد من قائمة منفصلة محدثة ومجمعة لأفراد أسر رعايا الدولة من الحاملين للجنسية الفلسطينية أو جنسية أخرى)، محددا فيها الاسم رباعيا باللغة العربية مقرونة بتاريخ الميلاد ورقم الهوية جواز السفر مع ذكر صلة القرابة من

وفيما يتعلق بمواطني دولة الاعتماد أشار إلى أنه لابد من قائمة منفصلة ومجمعة لرعايا الدولة وأفراد عائلاتهم من غير حاملي جوازات سفر أو وثائق سفر ممن سيتولى ممثلو بعثاتكم الموقرة استخراج وتسليم وثائق السفر الخاصة بهم عند العبور من معبر رفح، أو تمديد جوازات سفرهم منتهية الصلاحية.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إنه لن يقبل دخول أي مواطن أجنبي بدون تقديم جواز سفر سار أو وثيقة سفر طارئة من قبل بعثتكم.



وأشار إلى أنه إذا كانت بعثتكم الموقرة قد سبق ووافت القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بما تقدم - نرجو تسهيل مهمتنا بالتكرم بعدم إعادة الإرسال.

وطالب بانتقال ممثلى البعثات الدبلوماسية للسماح بعبور - ممثلي البعثات الدبلوماسية - المعنية باستقبال الوافدين من القاهرة الى رفح يرجى استيفاء الطلب المرفق "إذن بالسماح بالمرور إلى محيط معبر رفح الحدودي بغرض إجلاء مواطنين أجانب" - باللغة العربية



وأشار إلى صلاحية "إذن مرور" لممثلى البعثات الدبلوماسية: منوها إلى أن "الإذن بالسماح بالمرور إلى محيط معبر رفح صالح لمدة ٢٤ساعة فقط من تاريخ إصداره، ويمكن مخاطبتنا لتجديده عند الحاجة لـ ٢٤ ساعة إضافية، متكررة.

وفيما يتعلق بالسائقين والسيارات قال خيرت: على البعثة الدبلوماسية التأكد من تضمن طلب الإذن" السماح بالمرور إلى محيط معبر رفح"لكافة التفاصيل الخاصة: النقل من سيارات واتوبيسات وسائقين بما في ذلك صور تراخيص المركبات والسائقين؛ علما بأنه لن يسمح باستخدام سيارات الدفع الرباعي.



وبخصوص وثائق السفر الطارئة وتجديد جوازات السفر أوضح مساعد وزير الخارجية إنه سيسمح لمندوبي البعثات الدبلوماسية باستخراج وثائق سفر طارئة عند المنفذ، لكل من لا يحمل جواز سفر، وكذا تجديد صلاحية جوازات سفر مواطنيهم المنتهية.





وأشار إلى أنه بخصوص الخدمات الطبية تم تجهيز المنفذ المصري لمعبر رفح بكافة الاستعدادات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للوافدين، مع توفير عربات الإسعاف لنقل الحالات التي تحتاج لرعاية طبيبة أشمل إلى مستشفيات وزارة الصحة المصرية في العريش وغيرها.



وأضاف: عليه يرجى إفادة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باية احتياجات طبيبة عاجلة / إضافية لأي من الوافدين، وذلك لتنسيق تقديم الخدمة الطبية للمواطن فور وصوله بالتنسيق مع بعثتكم الدبلوماسية الموقرة.





وأشار إلى أنه بشأن الإجلاء الجوي في حالة رغبة البعثة في نقل مواطنيها جوا عبر طائرات يتم تخصيصها من قبل كل دولة لهذا الغرض، مؤكدا أنه لابد من الإفادة عبر مذكرة دبلوماسية منفصلة موجهة إلى السفير مدير إدارة الشئون العامة بوزارة الخارجية - مع صورة إلى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لاتخاذ اللازم.





وأشار إلى أنه قد يتطلب الأمر عند تنفيذ عملية الإجلاء إدخال بعض التعديلات على هذه القواعد الاسترشادية والتي سنقوم بموافاة بعثتكم الموقرة بها في حينه..





وطالب بضرورة التأكد من توجيه كافة أصول المذكرات الدبلوماسية ونماذج "إذن السماح بالمرور" - بعد استكمال كافة تفاصيلها وإرفاق الوثائق المطلوبة بها إلى: مكتب السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج الدور ۱۳ - غرفة۱۳۰۳