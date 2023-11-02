الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ضحايا مجرزتي جباليا الأولى والثانية 195 شهيدا و777 جريحا

آثار القصف الإسرائيلي
آثار القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، فيتو

مخيم جباليا، استشهد ما لا يقل عن 195 فلسطينيًّا وأصيب 777 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة على مخيم جباليا في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.


وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن: "195 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة يومي الثلاثاء والأربعاء".

 

قصف غزة

وجددت إسرائيل قصفها على أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، فقد سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف جديد طال مربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا بقطاع غزة مساء امس الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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حرب إسرائيل وحماس

وفيما أكد الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على المخيم للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة ذلك.

ويتعرض حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة لقصف مكثف وعنيف من الطائرات الإسرائيلية ومن الدبابات، فيما تسقط مئات الصواريخ والقذائف الصاروخية على الحي ووجود ضحايا ومصابين وسط صعوبة تحرك سيارات الإسعاف جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.


غارات عنيفة وضخمة

كذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى في قطاع غزة، بغارات عنيفة وضخمة بعد توجيه عدة إنذارات لضرورة إخلائه فورًا تمهيدًا لقصفه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان: "منذ أكثر من ساعتين يشهد محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في غزة، قصف عنيف وانفجارات قوية وحالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح".


معارك ضارية

كما أفاد شهود عيان من شمال غزة، لا تزال أصوات الاشتباكات العنيفة والانفجارات تسمع بشكل واضح على محاور مختلفة في المكان.

كذلك، يشهد حي الكرامة غارات إسرائيلي ضخمة يتخللها اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.

وذكرت "العربية/الحدث" بوقوع معارك ضارية بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في شمال وجنوب غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الى 8796، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وبين القتلى 3648 طفلًا، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بحسب المصدر ذاته.

 

اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

 

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