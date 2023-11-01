الاتحاد الأوروبي: عدد ضحايا قصف الاحتلال على مخيم جباليا مفزع

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إنه شعر بالفزع جراء أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال مخيم جباليا في غزة منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى عصر اليوم.

ودعا بوريل طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي إلى احترام القواعد والقوانين الدولية التي تنظم أخلاقيات الحروب.

وأضاف بوريل في بيان نشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين".

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وتابع: "يجب تطبيق قوانين الحروب والإنسانية دائما، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وشدد بوريل على أن الأوضاع في غزة تنحدر من سيئ إلى أسوأ، مؤكدا ضرورة التحرك بسرعة لإيصال المساعدات الإنسانية، مضيفا أن "سلامة المدنيين وحمايتهم ليست التزاما أخلاقيا فحسب، بل هي أيضا التزام قانوني".

مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة

ومساء اليوم، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" أن مجزرة مخيم جباليا نفذت بغطاء دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الهدف من هذه المجزرة الانتقام للخسائر التي تكبدها العدو الإسرائيلي في هجماته الآخيرة بقطاع غزة.

وأشارت حركة الجهاد إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى لإبادة الشعب الفلسطيني بضرب المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت، نيران أسلحتها الرشاشة يوم السبت 28 أكتوبر تجاه مخيم العودة شرق بلدة جباليا (شمال قطاع غزة)، موقعة عددا من الإصابات.

وقال مراسل "قدس برس" في غزة إن آلاف الفلسطينيين عادوا، إلى مخيمات العودة المنتشرة على طول الشريط الحدودي شرقي القطاع في 6 نقاط.

استشهاد وإصابة نحو 400

وأشارت وزارة الداخلية في قطاع غزة في وقت سابق أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلي وقوع عدد هائل من الشهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

وبالمقارنة، قُتل 2985 طفلًا في النزاعات المسلحة حول العالم في عام 2022.

و2515 في عام 2021.

و2674 في عام 2020.

و4019 في عام 2019، وفقًا للتقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة.

وقالت داليا العوقاتي، رئيسة الشؤون الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة، في تصريحات صحفية، "هؤلاء أطفال كان لديهم مستقبل، وكانت أمامهم حياة، ولديهم عائلات أحبتهم".

وأضافت: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة..هذا يشمل الدعوة إلى وقف إطلاق النار، الآن".