الجمعة 03 نوفمبر 2023
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انفوجراف

أرقام علي معلول في تسديد ركلات الجزاء بقميص الأهلي (إنفوجراف)

علي معلول لاعب الأهلي،
علي معلول لاعب الأهلي، فيتو

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، بعد تعادله سلبيا مع ضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة.

أرقام على معلول في تسديد ركلات الجزاء

 

 

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الأهلي الدوري الإفريقي صن داونز علي معلول النادي الأهلي مارسيل كولر

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