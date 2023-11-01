الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي على جباليا جريمة حرب

أكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة قد يرقى إلى جرائم حرب.

مخيم جباليا للاجئين

وأوضحت المفوضية خلال بيان نشرته على موقع "إكس" أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي تبين عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون تلك الهجمات غير متناسبة ,يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".



اعترف وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، بإلقاء أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، زاعما أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

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معركة غزة



وأضاف وزير دفاع الاحتلال: معركتنا في غزة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا، ونواصل إعادة تقييم إستراتيجيتنا أولا بأول، زاعما أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامها.



مزاعم جيش الاحتلال



وزعم وزير دفاع جيش الاحتلال: "نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليها".



قتلى جيش الاحتلال



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي جديد لترتفع أعداد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 16.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.





بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة





وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة مع كتائب القسام، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

كذلك أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

