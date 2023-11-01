أخبار مصر اليوم، رسائل قوية من السيسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، الأزهر ينفي سفر الإمام الأكبر إلى رفح، وتوقعات درجة الحرارة غدا

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

رسائل قوية من السيسي لرئيس وزراء بريطانيا بشأن مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

Advertisements

وأكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أوضح الرئيس أن مصر تبذل جهودًا كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة.

وهو ما أعرب معه رئيس الوزراء البريطاني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدًا موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.

الأزهر ينفي سفر الإمام الأكبر لرفح وإطلاقه كلمة من المعبر

نفى المركز الإعلامي للأزهر صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمعبر رفح البري

وأكد المركز أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مهيبا بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والممثلة في صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة الأزهر الإلكترونية.

حقيقة سفر شيخ الأزهر إلي معبر رفح

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بسفر شيخ الأزهر إلى معبر رفح وإلقاء كلمة من هناك بشأن الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية.

بيان من الأزهر الشريف على مجزرة جباليا التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي

وكان الأزهر الشريف قد أكد خلال الساعات الماضية أن العدو الصهيوني تحول في الآونة الأخيرة إلى ذئب هائج مصاب بسُعارِ قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذُّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادعٍ ولا رقيبٍ، ويشجعه على ذلك صمت كصمت الموتى في قبورهم أصاب عالمنا الدولي، وشل إرادته وقدرته عن لجم هذا الكيان، ووضع نهاية لوجباته الدموية اليومية من أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشبابها.

وإن الأزهر الشريف ليلجأ إلى الله تعالى أن يتولى بعزته وقهره وسلطانه حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرته.

وأنت أيها المسلم في أي مكان كنتَ، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك الذي تحصَّن به في ظروف تشبه هذه الظروف وهو “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم”.



30 صنفا، أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر نوفمبر

أسعار السلع التموينية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار سلع نوفمبر 2023 على بطاقات التموين، ويتم صرف 30 سلعة تموينية على البطاقات.

وانتظمت وزارة التموين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في صرف مقررات شهر نوفمبر 2023 من السلع التموينية، من خلال المنافذ البالغ عددها 40 ألفا على مستوى الجمهورية لصالح نحو 64 مليون مواطن مقيدين على 22 مليون بطاقة، والتي توفر 30 صنفًا حيث تبلغ قيمة السلع التموينية لـ 37 مليار جنيه سنويا.



Advertisements

وجاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر كالآتي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

مصر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 02-11-2023



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 30



العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 31



6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 31



بنها: الصغرى 22 والعظمى 30



الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 28



العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 27



مطروح: الصغرى 19 والعظمى 27



سيوة: الصغرى 17 والعظمى 30



كاترين الصغرى 13 والعظمى 25



بورسعيد الصغرى 22 العظمى 27



الزقازيق: الصغرى 23 العظمى 31



الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 31



السويس: الصغرى 22 والعظمى 30



شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33



الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33



الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 31



بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 31



المنيا: الصغرى 20 والعظمى 31



أسيوط الصغرى 19 والعظمى 32



سوهاج الصغرى 20 والعظمى 33



الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34



أسوان: الصغرى 23 والعظمى 35

العدل: إطلاق سيارات متنقلة لتقديم خدمة التوثيق يوم الجمعة من كل أسبوع

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتشغيل 12 مركزًا لخدمات السيارات المتنقلة يوم الجمعة من كل أسبوع.

وذلك بدءا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً لإتاحة كافة معاملات التوثيق، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 3 /11 /2023.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين بالأماكن الآتية (مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.