الأزهر ينفي سفر الإمام الأكبر لرفح وإطلاقه كلمة من المعبر

نفى المركز الإعلامي للأزهر صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمعبر رفح البري.

وأكد المركز أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مهيبا بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله عن شيخ الأزهر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والممثلة في صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابة الأزهر الإلكترونية.

حقيقة سفر شيخ الأزهر إلي معبر رفح

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بسفر شيخ الأزهر إلى معبر رفح وإلقاء كلمة من هناك بشأن الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية.

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بيان من الأزهر الشريف على مجزرة جباليا التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي

وكان الأزهر الشريف قد أكد خلال الساعات الماضية أن العدو الصهيوني تحول في الآونة الأخيرة إلى ذئب هائج مصاب بسُعارِ قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذُّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادعٍ ولا رقيبٍ، ويشجعه على ذلك صمت كصمت الموتى في قبورهم أصاب عالمنا الدولي، وشل إرادته وقدرته عن لجم هذا الكيان، ووضع نهاية لوجباته الدموية اليومية من أطفال غزة ونسائها وشيوخها وشبابها.

وإن الأزهر الشريف ليلجأ إلى الله تعالى أن يتولى بعزته وقهره وسلطانه حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرته.

وأنت أيها المسلم في أي مكان كنتَ، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك الذي تحصَّن به في ظروف تشبه هذه الظروف وهو "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم" …