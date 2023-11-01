الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وصول دفعة من الأمريكيين القادمين من غزة إلى معبر رفح

وصول أمريكيين لمعبر
وصول أمريكيين لمعبر رفح، فيتو

معبر رفح، أفادت وسائل إعلام منذ قليل، بعبور دفعة من الأمريكيين والرعايا الأجانب معبر رفح بالجانب المصري قادمين من قطاع غزة.

 

ممر آمن للجرحى الفلسطينيين

أخبار غزة الآن، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تمكنت اليوم، من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من غزة -فى إشارة إلى فتح معبر رفح- وعبور الأجانب والجرحى إلى سيناء.

 

خروج أمريكيين من غزة 
 

وأضاف بايدن، فى تصريحات صحفية منذ قليل: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين اليوم من غزة والمزيد خلال الأيام المقبلة، ولن نتوقف عن العمل من أجل إخراجهم.

Advertisements

وجاءت تأكيدات بايدن بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، تقارير أشارت فيه إلى أن قائمة مجموعة الأجانب الذين من المقرر خروجهم من معبر رفح لم تتضمن أي أمريكى.

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق اليوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع بعيدا عن فتحه خلال الفترة الماضية لدخول مساعدات.

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي على جباليا جريمة حرب

بايدن: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين من غزة اليوم عبر معبر رفح

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس مقالات فى صحيفة “واشنطن بوست” قراءة سطورها تعكس مدى تعنت الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل في غزة، والدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة، وتوجه الإدارة الأمريكية الفترة المقبلة تجاه قضية باتت مؤلمة للعرب والمسلمين وتجد تعاطف من العالم أجمع باستثناء واشنطن والقوى العظمى التى لا تخجل من إعلانها صراحة منح تل أبيب رخصة لقتل الأطفال والنساء بذريعة الدفاع عن النفس.

 

مقال بلكين فى صحيفة الواشنطن بوست

 

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،  مقال الدموي بالقول: في  يوم  20 أكتوبر الماضي طلب الرئيس بايدن تمويلًا من الكونجرس يُعتبر حيويًا للأمن القومي الأمريكي.

وقال بلينكن إن الدعم السريع الذي يقدمه الكونجرس سيسمح لنا بمواصلة مساعدة أوكرانيا في دفاعها عن ديمقراطيتها وأرضها وشعبها ضد الحرب الروسية.

وأضاف: "كذلك سوف يعزز موقفنا في المنافسة الاستراتيجية المكثفة مع الصين، وسوف يضمن قدرتنا على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما نساعد المدنيين الفلسطينيين الذين وقعوا في مرمى النيران المتبادلة التي هي من صنع حماس".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة معبر رفح وصول الأمريكيين لمعبر رفح بايدن اخبار غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

بايدن: على إسرائيل الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الإنساني

نواب: فتح معبر رفح ونقل جرحى فلسطين يؤكد نجاح جهود مصر

بايدن: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين من غزة اليوم عبر معبر رفح

الخارجية تكشف للسفراء الأجانب ترتيبات الإجلاء عبر معبر رفح.. إسماعيل خيرت: السماح بدخول مصر دون جواز سفر لمدة 24 ساعة.. وتجهيز رفح طبيا

الأكثر قراءة

مجلس اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

الإسكان تطرح ورشا خدمية بالشيخ زايد

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية