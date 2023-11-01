وصول دفعة من الأمريكيين القادمين من غزة إلى معبر رفح

معبر رفح، أفادت وسائل إعلام منذ قليل، بعبور دفعة من الأمريكيين والرعايا الأجانب معبر رفح بالجانب المصري قادمين من قطاع غزة.

ممر آمن للجرحى الفلسطينيين

أخبار غزة الآن، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تمكنت اليوم، من تأمين ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من غزة -فى إشارة إلى فتح معبر رفح- وعبور الأجانب والجرحى إلى سيناء.

خروج أمريكيين من غزة



وأضاف بايدن، فى تصريحات صحفية منذ قليل: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين اليوم من غزة والمزيد خلال الأيام المقبلة، ولن نتوقف عن العمل من أجل إخراجهم.

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وجاءت تأكيدات بايدن بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، تقارير أشارت فيه إلى أن قائمة مجموعة الأجانب الذين من المقرر خروجهم من معبر رفح لم تتضمن أي أمريكى.

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق اليوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع بعيدا عن فتحه خلال الفترة الماضية لدخول مساعدات.

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس مقالات فى صحيفة “واشنطن بوست” قراءة سطورها تعكس مدى تعنت الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل في غزة، والدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة، وتوجه الإدارة الأمريكية الفترة المقبلة تجاه قضية باتت مؤلمة للعرب والمسلمين وتجد تعاطف من العالم أجمع باستثناء واشنطن والقوى العظمى التى لا تخجل من إعلانها صراحة منح تل أبيب رخصة لقتل الأطفال والنساء بذريعة الدفاع عن النفس.

مقال بلكين فى صحيفة الواشنطن بوست

بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مقال الدموي بالقول: في يوم 20 أكتوبر الماضي طلب الرئيس بايدن تمويلًا من الكونجرس يُعتبر حيويًا للأمن القومي الأمريكي.

وقال بلينكن إن الدعم السريع الذي يقدمه الكونجرس سيسمح لنا بمواصلة مساعدة أوكرانيا في دفاعها عن ديمقراطيتها وأرضها وشعبها ضد الحرب الروسية.

وأضاف: "كذلك سوف يعزز موقفنا في المنافسة الاستراتيجية المكثفة مع الصين، وسوف يضمن قدرتنا على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما نساعد المدنيين الفلسطينيين الذين وقعوا في مرمى النيران المتبادلة التي هي من صنع حماس".