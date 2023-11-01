أخبار الرياضة اليوم.. وداع مؤلم للأهلي من الدوري الإفريقي.. الوداد يصل نهائي البطولة.. وليلة تاريخية لمحمد صلاح

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ونستعرض معكم أبرزها..

خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

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تأهل نادي الوداد المغربي إلى نهائي الدوري الإفريقي على حساب نادي الترجي التونسي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في دور نصف النهائي الذي أقيم على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس.

وكان نادي الوداد المغربي قد حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ميدان ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الوداد بهدف دون رد ويحسمها الوداد بنتيجة 5-4.

زين الدين بلعيد وأمين محيوس وأسامة بنبوت من الجزائر، فيستون ماييلي وماكابي ليليبو من الكونغو الديمقراطية، حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومصطفى فتحي من مصر، ديارا من مالي، يحيى عطية الله ويحيى جبران ويوسف المطيع من المغرب.

وبيتر شالوليلي من نامبيا، بيرسي تاو ورانجا شيفافيرو ورونوين ويليامز من جنوب أفريقيا، علي معلول ومحمد علي بن رمضان من تونس.

وتقام حفل جوائز الأفضل لعام 2023، يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

غياب لاعبي الزمالك

شهدت قوائم المرشحين لحصد جوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي 2023، والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، غياب لاعبي الزمالك.

وجاء غياب لاعبي الزمالك عن قوائم الأفضل في إفريقيا، نظرا لخروج الفريق مبكرا من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الماضية، ولم يقدم أي لاعب من الأبيض ما يؤهله للتواجد في القوائم بناءً على نتائج فريقه.

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة الإفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

ليلة تاريخية لمحمد صلاح

ارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام بورنموث في اللقاء المقرر إقامته في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

الزمالك يصرف رواتب الموظفين والعمال

صرف مسئولو نادي الزمالك، راتب شهر أكتوبر لموظفي وعمال القلعة البيضاء وهي الواقعة الأولى التي لم تحدث من قبل أن يتم صرف رواتب الموظفين أول كل شهر.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق الزمالك على الإشراف على عملية صرف رواتب الموظفين.

نقل رضا سليم لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد الإصابة أمام صن داونز

الدوري الإفريقي، علمت فيتو من مصدر خاص أنه تم نقل المغربي رضا سليم، جناح النادي الأهلي إلى المستشفى، بعد إصابته في مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ونزل رضا سليم بديلا لحسين الشحات في شوط المباراة الثاني، وأصيب بعد التحام مع مدافع الفريق الجنوب إفريقي، مما أدى إلى استدعاء الطاقم الطبي للوقوف على الحالة الطيبة للاعب.



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