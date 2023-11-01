13 لاعبا عربيا في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في العام الحالي 2023.

وضمت قائمة المرشحين 20 لاعبا، منهم 13 عربيا (5 مصريين و3 جزائريين و3 مغاربة وثنائي تونسي).

قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل أفريقيا

زين الدين بلعيد وأمين محيوس وأسامة بنبوت من الجزائر، فيستون ماييلي وماكابي ليليبو من الكونغو الديمقراطية، حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومصطفى فتحي من مصر، ديارا من مالي، يحيى عطية الله ويحيى جبران ويوسف المطيع من المغرب.

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وبيتر شالوليلي من نامبيا، بيرسي تاو ورانجا شيفافيرو ورونوين ويليامز من جنوب أفريقيا، علي معلول ومحمد علي بن رمضان من تونس.

وتقام حفل جوائز الأفضل لعام 2023، يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

غياب لاعبي الزمالك

شهدت قوائم المرشحين لحصد جوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي 2023، والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، غياب لاعبي الزمالك.

وجاء غياب لاعبي الزمالك عن قوائم الأفضل في أفريقيا، نظرا لخروج الفريق مبكرا من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الماضية، ولم يقدم أي لاعب من الأبيض ما يؤهله للتواجد في القوائم بناءا على نتائج فريقه.