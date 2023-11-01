أمريكا تنتقد عنف المستوطنين فى الضفة ضد الفلسطينيين وتطالب إسرائيل بالسيطرة عليهم

انتقدت أمريكا، اليوم، عنف مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب الدائرة بين كتائب القسام الجناح لمسلح لحركة حماس، وإسرائيل فى قطاع غزة، ووصفته بأنه يزعزع الاستقرار، وطالبت من تل أبيب بشكل كبير وطالبت من تل أبيب السيطرة عليهم.

عنف المستوطنين في الضفة الغربية



وحسب الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يساهم فى زعزع الاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه مضرا للغاية بالنسبة للفلسطينيين القاطنين بالضفة الغربية.

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حربَ استنزاف ضد الشعب الفلسطيني



وأشارت صحيفة الجارديان في وقت سابق أن وتيرة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين تتزايد على نحو ملحوظ، فيما يعتبر حربَ استنزاف ضد الشعب الفلسطيني وهو ما جعل الحياة في قرى الضفة الغربية شبه مستحيلة في ظل الممارسات الإسرائيلية العدوانية.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي مساء اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائما لسكان غزة خارج القطاع، لافتا إلى أن حركة حماس لا يمكنها حكم غزة بعد انتهاء الحرب.



توطين سكان غزة خارج القطاع



ولفت كيربي إلي أن الولايات المتحدة، لا تعتقد بأن حركة حماس يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة في المستقبل، بعد نهاية الحرب مع إسرائيل.

ولفت الي أن الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائما لسكان غزة خارج القطاع الذي تديره حركة حماس.

العدوان الإسرائيلي على القطاع

ومع ارتفاع عدد الشهداء في غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، قال كيربي إن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب الآن لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال لأسباب إنسانية.

وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها احتمالات ما بعد الحرب في غزة، قال كيربي إن تولي حماس المسؤولية سيمثل إشكالا بعد قتلها 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأضاف: "نعتقد بأن حماس لا يمكن أن تمثل مستقبل الحكم في غزة. لا يستطيعون الاضطلاع بهذا.. ليس لدينا كل الإجابات حتى الآن عما سيأتي بعد الصراع، لكننا نعمل مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف الشكل الذي يُحتمل ويجب أن يكون عليه الحكم في غزة".



اعترف وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، بإلقاء أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، زاعما أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.





معركة غزة

وأضاف وزير دفاع الاحتلال: معركتنا في غزة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا، ونواصل إعادة تقييم إستراتيجيتنا أولا بأول، زاعما أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامها.



مزاعم جيش الاحتلال

وزعم وزير دفاع جيش الاحتلال:"نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليها".