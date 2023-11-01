البنتاجون: لدينا قوة لتحرير الرهائن فى تل أبيب ولا ندعم إسرائيل عسكريا بالهجوم البري

اخبار غزة الآن، زعمت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية:البنتاجون" سابرينا سينج، إن الجيش الأمريكي يقدم المشورة فقط للجيش الإسرائيلي في العمليات العسكرية التي يشنها على غزة، بالإضافة إلى التقييمات فيما يتعلق بتحرير الرهائن، ولكن العملية البرية خاصة بهم.

حاملات الطائرات الأمريكية



وأضافت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، هناك حاملتا طائرات أمريكيتان تنتشران في المنطقة بهدف الردع، ونحن لا نرغب في التدخل بهذا النزاع ولا توسعة مدى هذا الصراع.



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إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتابعت نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية: "نريد نهاية الصراع بين إسرائيل وغزة، والغرض الأساسي من نشر الحاملتين هو إرسال رسالة إلى أي دولة أو طرف فاعل من غير الدول التي ترغب في توسعة نطاق الصراع أو الاستفادة من تبعات هذا الأمر".



قوات أمريكية بالسفارة الأمريكية بإسرائيل

وواصلت: "لدينا بعض القوات على الأرض في السفارة الأمريكية بـإسرائيل للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن، والأمر لا يتعلق بالانخراط في هذه الهجمات البرية بأي شكل، قواتنا محدودة من القوات الخاصة لتقديم المشورة وتقييم الموقف برمته".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حذر مساء أمس الثلاثاء، من أنه في حالة عدم توقف الهجمات العسكرية على القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط فإن الولايات المتحدة سترد.

تعرض قاعدة عين الأسد بالعراق لقصف صاروخي



والإثنين الماضي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لقصف صاروخي بـ 4 صواريخ.