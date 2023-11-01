شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص أنهى حياة شقيقه الأكبر بطعنة في الصدر بمنطقة دار السلام.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 23 سنة مقتولًا بطعنة سكين في الصدر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأصغر الذي يبلغ من العمر 15 سنة بسبب خلافات عائلية، وتم ضبطه والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

Advertisements