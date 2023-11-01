الدوري الإفريقي، الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام صن داونز بعد 30 دقيقة

الدوري الإفريقي، يستمر التعادل السلبي في مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بعد مرور 30 دقيقة في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي والمقامة على ستاد القاهرة.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

تشكيل الأهلى لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا.

صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – مفالا – جرانت كيكانا- عبد المنعم بوطويل.

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي.

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الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.

وخسر الأهلى في لقاء الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر يوم الأحد الماضي بجنوب إفريقيا.

الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز على صن داونز

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام صن داونز بحثا عن تحقيق الفوز بأكثر من هدف لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف وحسم الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الافريقى التى يتطلع الفريق إلى تحقيقها للمرة الأولى في التاريخ.

صن داونز يتطلع إلى الصعود إلى النهائي على حساب الأهلى

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق صن داونز الجنوب بقيادة مدربه رولانى موكينا بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية حيث يحتاج إلى التعادل بأى نتيجة للصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الافريقى وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى النهائي

تحقيق الفوز بهدف نظيف ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.



تحقيق الفوز بأي نتيجة شرط أن تكون بفارق أكثر من هدف.



في حال استقبال الأهلي هدفا أو أكثر من صن داونز في القاهرة سيحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للصعود

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وصن داونز

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد.

وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز ؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.



أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.