تخصيص 4 مكاتب في قرى القنطرة شرق لتسهيل تعاقد المواطنين على الغاز

كلف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية بتخصيص مكاتب لبدء تلقي طلبات تركيب الغاز للمواطنين، وذلك بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في مركز ومدينة القنطرة شرق وهي قرى جلبانة، والأبطال، والتقدم، والسلام.

العمل ابتداء من الغد

ويبدأ العمل بتلك المكاتب اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك لتسهيل تعاقد المواطنين مع شركة الغاز وتطبيق نظام التقسيط دون دفع أي رسوم مسبقة، وتقديم الأوراق اللازمة من البطاقة الشخصية وإثبات ملكية العقار.

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محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد استقبل اليوم الأربعاء، الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ١٣٥ مشروع تم تنفيذها في ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع.

رحب "بشارة" بالفريق حجازي على أرض محافظة الإسماعيلية، وذلك في زيارته لمتابعة تطورات التنفيذ بهذا المشروع القومي العملاق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا.

وعقب اللقاء تم تنظيم مؤتمرًا للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع، ونسب التنفيذ برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة الإسماعيلية، وممثلي الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية والمكتب الاستشاري دار الهندسة ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات ومعاون الوزير للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى والمدرج بها 135 مشروعا خدميا وتنمويا، وتم الانتهاء من عدد 123 مشروعا بنسبة إنجاز 100 ٪ وتشمل عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ووحدات طب أسرة ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.

إشادة بحجم إنجازات مشروعات حياة كريمة

وأعرب "حجازي" عن سعادته بحجم الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ من أجل تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة وهو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط وحقه في معيشة كريمة.

وأشار "بشارة" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.



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