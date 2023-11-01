الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تخصيص 4 مكاتب في قرى القنطرة شرق لتسهيل تعاقد المواطنين على الغاز

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فيتو

كلف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية بتخصيص مكاتب لبدء تلقي طلبات تركيب الغاز للمواطنين، وذلك بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في مركز ومدينة القنطرة شرق وهي قرى جلبانة، والأبطال، والتقدم، والسلام. 

صحة الإسماعيلية: تقديم الخدمات الطبية لـ1238 مواطنا خلال قافلة بالقصاصين (صور)

رئيس مياه القناة يلتقي نواب الإسماعيلية والسويس (صور)

العمل ابتداء من الغد 

ويبدأ العمل بتلك المكاتب اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك لتسهيل تعاقد المواطنين مع شركة الغاز وتطبيق نظام التقسيط دون دفع أي رسوم مسبقة، وتقديم الأوراق اللازمة من البطاقة الشخصية وإثبات ملكية العقار. 

Advertisements

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد استقبل اليوم الأربعاء، الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وذلك لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا في مركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ١٣٥ مشروع تم تنفيذها في ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع.  

 

رحب "بشارة" بالفريق حجازي على أرض محافظة الإسماعيلية، وذلك في زيارته لمتابعة تطورات التنفيذ بهذا المشروع القومي العملاق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق معيشة كريمة للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا.  

 

وعقب اللقاء تم تنظيم مؤتمرًا للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع، ونسب التنفيذ برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة" واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.  

 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة الإسماعيلية، وممثلي الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية والمكتب الاستشاري دار الهندسة ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات ومعاون الوزير للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى والمدرج بها 135 مشروعا خدميا وتنمويا، وتم الانتهاء من عدد 123 مشروعا بنسبة إنجاز 100 ٪ وتشمل عدد من المشروعات لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية والغاز والألياف الضوئية وعدد من المشروعات الخدمية، منها مجمعات حكومية وزراعية ومراكز شباب ومدارس ووحدات طب أسرة ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى أسواق تجارية ومواقف عمومية.  

 

إشادة بحجم إنجازات مشروعات حياة كريمة 

وأعرب "حجازي" عن سعادته بحجم الإنجاز في مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ من أجل تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة وهو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط وحقه في معيشة كريمة. 

 

وأشار "بشارة" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب.
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية حياة كريمة الغاز قرى حياة كريمة بالقنطرة شرق القنطرة شرق محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية: تقديم الخدمات الطبية لـ1238 مواطنا خلال قافلة بالقصاصين (صور)

رئيس مياه القناة يلتقي نواب الإسماعيلية والسويس (صور)

أنشطة دعوية مكثفة لأوقاف الإسماعيلية خلال شهر أكتوبر (صور)

موظفو الشهر العقاري بالإسماعيلية يطورون المبني الإداري بالجهود الذاتية (صور)

الأكثر قراءة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

مجلس اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

إدارة بايدن تعلن إستراتيجية "لمكافحة الإسلاموفوبيا"

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية