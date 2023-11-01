دخول 55 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة اليوم والإعداد لدخول 100 آخرين الخميس

أخبار غزة الآن، أفادت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم، والإعداد لدخول 100 شاحنة غدا.

استقبال الجرحى الفلسطينيين

وكانت مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.

المصابون الفلسطينيون

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

Advertisements

سيارات الإسعاف تنقل الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، ويستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بسبب استشهاد بعضهم ومعالجة آخرين.

واستقبل مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزي اليوم الأربعاء، أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لعلاجهم بمصر.

مستشفيات شمال سيناء تستقبل 16 مصابا من فلسطين

ووصل مستشفى العريش حسب بيان وزارة الصحة 11 مصابا و5 مصابين لمستشفى بئر العبد وجار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على ١١٧ من رعايا الدول الأجنبية منهم ٣٥ طفلا تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.

وأعلنت وزارة الصحة استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا لمتابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع "غزة" والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.