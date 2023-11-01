الأمم المتحدة: العالم غير راغب في إنقاذ غزة

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الأربعاء، إن العالم ليس قادرا وغير راغب في التحرك إزاء ما يجري من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

أهل غزة يتعرضون لتجويع والصدمة والموت

وأضاف أن النساء والأطفال والرجال يتعرضون لتجويع والصدمة، بالإضافة إلى الغارات التي تودي بحياة الأبرياء، ويحتاج أهل غزة إلى الماء والوقود والغذاء حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.

الهدنة هي الحل من أجل إيصال المساعدات

وأشار الي أن عدم التحرك إزاء ما يجري في غزة سيخلف عواقب تتجاوز حدود المنطقة، لأن هذه الأزمة تعتبر عالمية وليست إقليمية فحسب، ونحن بحاجة إلى موافقة الأطراف المتحاربة في غزة على هدنة بعد أن أصبحت الخيار الوحيد لإدخال المساعدات إلى القطاع.

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وكانت "منظمة الصحة العالمية" أعلنت أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.

الوقود مسألة حياة أو موت

وأكدت أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات

وأشارت إلى أنه لابد من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية لهذه المستشفيات.

من جانب آخر، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، تزامنا مع استقبال المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية. وأكد وزير الصحة أنه تم تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح.