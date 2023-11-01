بعد وفاتها بسبب مرض السرطان، من هي الفنانة جواهر الكويتية؟ (صور)

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء 1 نوفمبر الفنانة جواهر الكويتية ، عن عمر ناهز الـ 45 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، حسب ما أكدت الإعلامية مي العيدان.

من هي الفنانة جواهر الكويتية؟

الفنانة جواهر الكويتية اسمها الحقيقي منال المسفر، ولدت عام 1978، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 1990 بمشاركتها في مسرحية الأطفال "الخفاش" ثم توقفت فترة بسبب دراستها، كما أنها ظهرت كـموديل في فيديو كليب “كنت أحبه” للمطرب خالد بن حسين .

وعادت جواهر للتمثيل مرة أخرى، وشاركت في 3 مسلسلات دفعة واحدة ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل يوم آخر، ناس وناس، اثنان على الطريق قلوب متحجرة وغيرها من المسلسلات

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الحياة الشخصية عن جواهر الكويتية

وتزوجت الفنانة الكويتية الراحلة جواهر مرتين ولديها 3 أبناء مريم ويعقوب ومني.

وحاربت الفنانة الراحبة جواهر الكويتية مرض السرطان لمدة سنوات ، إذ إنها أصابت بهذا المرض الخبيث في عام 2019.

وكانت جواهر الكويتية، قد كشفت في وقت سابق، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مؤكدة إصابتها بسرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد، ومعرفتها به في نهاية العام 2019، وذلك بعد خطأ سابق في التشخيص.

وبدأت الفنانة الراحلة جواهر الكويتية رحلة علاجها من المرض الخبيث في عام 2020 وخضعت لما يقارب الـ 60 جرعة كيماوي.

وكانت الإعلامية مي العيدان، أعلنت عن وفاة الفنانة الكويتية جواهر الكويتية، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفاة الفنانة جواهر الكويتية

وقالت “العيدان”: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر ٤٥ عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة.

وأضافت: "قضت خلاله أكثر من ٤ سنوات بالعلاج في لندن دون جدوى وعادت إلى الكويت وقضت بما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت حتى تم اليوم وفاتها اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وأنزلها منزل حسن وتجاوز عنها وأكرمها لنظر بوجهك الكريم ادعولها فالدعاء رزق الميت.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت الفنانة الكويتية جواهر تفاصيل وضعها الصحي، بعد أيام قليلة من خضوعها لعملية دقيقة لاستئصال ورم خبيث.

وقالت جواهر بمنشور عبر "إنستجرام": "أشكر كل شخص سأل عني في مرضي، مؤكدة رضاها التام عن أقدار الله:" الحمد لله على كل حال.. واللهم لا اعتراض".

وكشفت عن آخر تطوراتها الصحية موضحة أنها تتعرض لنزيف حاد عقب العملية، منعها من استكمال رحلة علاج السرطان، إذ طلبت من الجمهور الدعاء لها، مضيفة:" دعواتكم لي عشان النزيف يوقف عشان أقدر أكمل جرعاتي".

وطلبت من الله أن يتم عليها بالشفاء ويجمعها بأولادها بخير وسلامة، متابعة:" يارب اجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله".

وكانت الإعلامية مي العيدان أعلنت قبل أيام خضوع الفنانة جواهر لعملية جراحية دقيقة، من أجل استكمال علاجها من مرض السرطان.

وشاركت العيدان عبر "إنستجرام" فيديو ظهرت فيه جواهر مستلقية على سرير مستشفى بألمانيا، وقالت بالفيديو إنها تستعد لإجراء عملية جراحية صعبة حيث توقفت عن تناول الطعام لأكثر من 24 ساعة، كما إنها تخضع لعملية نقل دم".

وعلقت: "حبّيت أطمنكم بسبب سؤالكم المتكرر عني، جزاكم الله كل خير ما قصّرتم. وأنا الآن آخد دم"

وأرفقت العيدان الفيديو بتعليق:" الفنانة جواهر الكويتية تستعد في المستشفى لإجراء عملية خاصة بعلاجها من السرطان وتقول دقائق وأكون بيد الغرباء ليس معي غير الله دعواتكم لها الله يطلعها من العملية أحسن مما دخلت لها، ادعولها بالشفاء لا تكفوا عن الدعاء لها فربما كان دعاء أحدكم الأقرب إلى الله".