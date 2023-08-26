السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الفنانة ريم سامي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وتوجه له رسالة

ريم سامي والمخرج
ريم سامي والمخرج محمد سامي

احتفلت الفنانة ريم سامي بعيد ميلاد شقيقها المخرج محمد سامي الـ40، والذي يوافق 26 أغسطس من كل عام.

في هذا السياق، استغلت "ريم" هذه المناسبة لتُعبّر عن حبها وفخرها الكبيرين بشقيقها محمد، ووجهت له رسائل مؤثرة من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على إنستجرام.

وتمنت "ريم" في أولى رسائلها لشقيقها عامًا سعيدًا، حيث شاركت صورة تجمعها به من كواليس أحد المسلسلات ظهرت فيها وهي تحتضنه، أرفقتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص أحبه".

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ووصفت ريم شقيقها بـ"العمود الفقري للعائلة"، ونشرت صورة تجمعها به وبعائلته، علّقت عليها بالقول: "عمودنا الفقري".

 

على الجانب الآخر، كانت علقت الفنان ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي على نجاح مسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان، والذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام.

 

كما أعربت عن حبها الكبير له برسالة ثالثة تضمنت صورة تجمعها به وبزوجته مي عمر، جاء فيها: "أحبك حتى القمر والعودة حبيبي".

 

وأعربت "ريم" عن فخرها الكبير هي وعائلتها بشقيقها، وشاركت صورة أثناء عمله، أرفقتها بتعليق: "أنت تجعلنا فخورين بك دائمًا".

 

فيما حرصت في رسالتها الخامسة والأخيرة على توجيه الشكر له لدعمه لها وإيمانه بموهبتها، وشاركت صورة تجمعها به من كواليس أحد الأعمال أرفقتها بتعليق: "أنا محظوظة جدًا لوجودك، شكرًا لإيمانك بي، ولدعمك لي دائمًا، ولكونك مَثلي الأعلى، أحبك أكثر مما أعتقد، ربنا يخليك ليَّ يا حبيبي، سأكون دائمًا معجبتك الأولى".

 

نجاح مسلسل جعفر العمدة

وقالت “ريم":" أنا عارفة قد أيه هو بيتعب وبيبقى عاوز يطلع من الممثل أحسن ما عنده،  وببقي مبسوطة له أوي وبشوف قد أيه هو بيتعب أوي".

 

وأضافت من خلال لقائها في برنامج “the insider":" محمد ساعات وهو بيصور ألاقيه مركب محاليل ومش بيرضي يمشي ويأجل شغله ليوم تاني  ومحمد كل مرة يعمل مسلسل بيتفوق على نفسه فيه ومبسوطة له من قلبي".

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