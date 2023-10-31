الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مسلسل صوت وصورة الحلقة 15، تفاصيل اعترافات نجلاء بدر أمام الشرطة

صوت وصورة، فيتو
صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة، شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٥ ذهاب ماجدة إلى نيرمين ومواجهتها بأمر ذهابها إلى زوجها ليلة الحادث لتعترف نيرمين لماجدة بكل التفاصيل وأنها بالفعل تشاجرت معه وهددته بالقتل، فنصحتها ماجدة بضرورة الذهاب إلى الشرطة والاعتراف بكل ما حدث.

تذهب نيرمين إلى الشرطة وتعترف بأنها أخفت بعض الأمور وأنها تشاجرت مع زوجها ليلة الحادث واستقبل الضابط حسين الأمر بالغضب ليخبرها أنه لولا وجود سلاح الجريمة في مقر عمل عبد الغني لكانت اتهمت هي بقتل زوجها.

وتسيطر رضوى على شقة الزوجية بينما لا يزال عبد الغني في المستشفى، وتساعد رضوى شقيقتها في استعادة حقها من زوجها، وعلى جانب آخر يرسل وافي تفاصيل الجريمة لبرنامج الذكاء الاصطناعي ليخبره من أقدم على الجريمة ليؤكد أن لطفي هو مرتكب الجريمة، وفي ختام الحلقة تستقبل نيرمين فيديو لزوجها الراحل موجهًا رسالة لها.

 

تفاصيل الحلقة ١٤ من مسلسل صوت وصورة 

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل صوت وصورة اعتراف عبد الغني لرضوى أنه لم يقتل عصام الصياد بالرغم من ذهابه إلى العيادة ليلة القتل، وأنه رأى شخصا يركض ولكنه لم يتمكن من تحديد ملامحه.

 

وخلال الحلقة يعود ابن عصام الصياد ويشتبك مع والدته وشقيقه الأصغر خاصة بعدما تم الكشف عن أن سمعة عصام الصياد تشوبها شوائب أخلاقية.

 

ويذهب الضابط حسين إلى منزل سعاد ويحاول استجوابها وتتهرب منه، بينما تفضل الذهاب إلى المحامية ماجدة وتخبرها أن نيرمين ذهبت إلى عيادة عصام الصياد ليلة الحادث، وهذا ما أكدته كاميرات المراقبة في المنطقة لتشير أصابع الاتهام نحو نيرمين.

 

تفاصيل الحلقة ١٣ من مسلسل صوت وصورة

شهد مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٣ مفاجأة في نهايتها، بينما كانت أحداثها مفاجأة.

حيث تذهب نيرمين إلى رضوى تسألها ألا تتحدث مرة أخرى عن زوجها حفاظا على مستقبل أبنائها منه، بينما تقرر ماجدة التخلي عن نيرمين وقضيتها وتطلب منها أن توكل محامية غيرها. 

ويدافع لطفي عن عبد الغني تلبية لرغبة رضوى، بينما تقرر الأخيرة أن تستغل شهرتها في الترويج للمنتجات، ويعاني عبد الغني الذي تم ضبطه بسلاح الجريمة في مقر عمله من الحزن والقهر في الحبس، وتنتهي الحلقة بسقوطه في الحبس دون أن يصدر منه أي صوت وقال أحد المحيطين به أنه مات.

 

تفاصيل الحلقة ١٢ من مسلسل صوت وصورة 

شهدت الحلقة ١٢ من مسلسل صوت وصورة رفض رضوى العودة إلى عبد الغني، بينما تتمتع رضوى بالحرية والشهرة.

وخلال الحلقة تبتز سعاد أرملة الطبيب عصام الصياد بالفيديوهات بعدما أخبرتها بأنها لديها الكاميرات والتسجيلات الخاصة بالطبيب، وتعترض المحامية على إقدام نيرمين بمنح سعاد كل الأموال، وعلى جانب آخر يأتي للشرطة بلاغ ضد مجهول بأن عبد الغني يخفي سلاح الجريمة في مقر عمله بالمعمل، وتأتي الشرطة بالفعل وتجد سلاح الجريمة ويتم القبض على عبد الغني.

 

مسلسل صوت وصورة الحلقة 11

 شهدت مسلسل صوت وصورة الحلقة ١١ رفض لطفي أي محاولات لاستغلال فيديوهات الطبيب عصام الصياد الفاضحة لصالحه، وحاول أن يستغل هذا الكارت من أجل مساومة محامية عصام الصياد.

وخلال الحلقة تظهر رضوى برفقة لطفي على التليفزيون وتفصح عن أمر الفيديوهات وتأتي لرضوى عروض رعاية بمبلغ مليون جنيه، وتتفاجأ رضوى بأن عبد الغني يريد العودة إليها.

بوستر مسلسل صوت وصورة، فيتو

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

Advertisements

ريتا حرب تكشف طبيعة دورها في مسلسل الخائن

مؤلف مسلسل بالطو: نسينا قضيتنا وانشغلنا بتسويق السلع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل صوت وصورة صوت وصورة مسلسل صوت وصورة الحلقة ١٥ صوت وصورة الحلقة ١٥ الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

ريتا حرب تكشف طبيعة دورها في مسلسل الخائن

مؤلف مسلسل بالطو: نسينا قضيتنا وانشغلنا بتسويق السلع المصرية

بعد صمت 48 ساعة، أول تعليق من أبطال مسلسل Friends على وفاة الممثل ماثيو بيري

عدد حلقات مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين

الأكثر قراءة

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الخارجية الأمريكية: الظروف ليست مواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الدولتين (فيديو)

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

المتحدث الرسمي باسم الزمالك يعلن قرارات جديدة لمجلس الإدارة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الحرب في تل أبيب لتقييم الوضع في غزة