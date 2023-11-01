علاء السقطي: ضرورة إقامة مؤتمر صحفي للترويج للاستثمار المحلي في سيناء

طالب المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إقامة مؤتمر صحفي للترويج للاستثمار المحلى فى سيناء.

ما شهدته سيناء من تنمية لابد وأن يتم استغلاله على أكمل وجه

وأوضح أن منطقة سيناء كانت تعاني سنوات كثيرة من الإهمال الإدارى والتنموى ولكن ما شهدته سيناء من تنمية لابد وأن يتم استغلاله على أكمل وجه لإقامة مجتمعات صناعية وإنتاجية صغيرة ومتوسطة بالمنطقة وهذا يعد نوع من الحماية للأرض التى دفعنا فيها دم أولادنا من الشهداء للتخلص من الاستعمار.

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ولقد استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، امس وفدًا من اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.



وتقدم المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد بالشكر الى المستشار محمود فوزى رئيس الحملة لادارته للنقاش الجاد والمثمر حول مطالب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الفترة الرئاسية الجديدة لأخذها فى الاعتبار اذا ماتم إعلان فوز المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفترة الرئاسية القادمة.

كما أبدى السقطى تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن موقفه الأخير تجاه قضية فلسطين وإصراره على تعمير سيناء فى هذه الظروف وعدم إعلانها منطقة حرب رفعت من شعبيته أضعاف مضاعفة نتيجة احساس المواطنين بالأمان والاستقرار تحت قيادته وخبرته العسكرية التى يحتاجها هذا المنصب فى هذا الوقت العصيب.



وقال إن ما يميز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إدارته للبلاد أنه يحرص على فكرة التنمية وليس النمو حيث أن هناك فرق كبير بينهم فالنمو هو ما شهدته مصر قبل ثورة ٢٠١١ وهو ارتفاع مؤشرات بعينها فى قطاعات محددة دون أن يشعر بها كثير من فئات المجتمع.

أما التنمية فهى التى تشمل معظم قطاعات الدولة الإدارية والإنتاجية والزراعية والبنية التحتية والنقل فى كل المحافظات.

ولولا الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية منذ ٢٠٢٠ والركود الدولى والصراعات الإقليمية وانخفاض تدفقات النقد الأجنبى لكان المواطن المصرى الان يستمتع بحصاد التنمية الحقيقية على أرض بلده.

ومن جانبه أشاد المستشار محمود فوزي، بما يقدمه الاتحاد من استشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالصناعة المصرية التي تعد من أهم القطاعات التي تعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى أنه من القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب وتسهم في علاج مشكلة البطالة.

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على توفير المناخ الملائم من أجل النهوض بالصناعة المصرية، ومن بين الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية سن عدد من التشريعات التي أسهمت في تذليل عدد من العقبات التشريعية في سبيل انطلاق قاطرة الصناعة، إذ صدر قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن الاهتمام بالبنية الأساسية التي تعد أحد أسس النهوض بالصناعة المصرية، وإقامة عدد من المشروعات الاقتصادية الضخمة من أجل زيادة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.