الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في السلاح ببولاق الدكرور

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر سلاح بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية والاتجار فيها ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية طلعت عبده ورأفت عبد التواب.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 16339 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور أن المتهم “السيد.ن” 34 سنة، في يوم 2022/8/8 أحرز بقصد الاتجار في السلاح.

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ووجه للمتهم تهمة حيازة سلاح بقصد الاتجار به، حيث عثر بمسكنه على أسلحة نارية بقصد الاتجار وذخائر (٥١) طلقة، مما تستعمل على مُحدثات الصوت، بغير ترخيص، كما عثر على  ذخائر (٤٣) طلقة، مما تُستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة.

 

ثبت بتقرير المعمل الجنائي بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة أنها عبارة عن:

- بندقية خرطوش بماسورة غير مششخنة  كاملة وصالحة للاستعمال.

- أسلحة نارية فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة كاملين وصالحين للاستعمال.

- محدث صوت على شكل مسدس غير صالح للاستعمال، لعدم وجود إبرة ضرب النار، وكذا وجود كسر بجزء من الجزء الحركة الميكانيكية.

 

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