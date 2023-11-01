البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا أثناسيوس بالبطرسية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون بجنوبي فرنسا للأقباط الفرنسيين من الكنيسة البطرسية بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس يعزي كهنة إيبارشية مارسيليا في وفاة الأنبا أثناسيوس

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالعزاء لمجمع كهنة وشعب إيبارشية مارسيليا وطولون في وفاة الانبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية.

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وقال البابا تواضروس " نودع على رجاء القيامة المطران الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة عن عمر مديد بلغ أكثر من ٩٠ سنة، عاش منها ما يقرب من نصف قرن أبًا وراعيًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدم خلالها مثالًا يحتذى في التقوى ونقاوة القلب".

واوضح " لقد أحب نيافة الأنبا أثناسيوس الرب من كل قلبه وقدرته فكرس نفسه له، وسعى باحثًا عن طريق الكمال، واضعًا أمامه كلمات الوحي الإلهي: "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" (رؤ ٢: ١٠).

واختتم "نثق أنه استراح من أتعاب الجسد وأنه يتهلل الآن في نياحٍ وراحةٍ في فردوس النعيم".

الكنيسة تعلن وفاة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفاة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها " رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.

معلومات عن الأنبا أثناسيوس

وُلِد مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مارسيليا في هولندا في شهر مايو ١٩٣٣، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ٥ مايو ١٩٧٤، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في ٢ يونيو ١٩٧٤، وسيم أسقفًا عامًّا في ١٩ يونيو ١٩٩٤، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في ١٣ يوليو ٢٠١٣، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في ٢٨ فبراير ٢٠١٦.

وواوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها ستعلن لاحقا تفاصيل ترتيبات صلوات تجنيز الانبا أثناسيوس مطران مارسيليا.

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