الأهلي ينافس الوداد والترجي وصن داونز على جائزة أفضل ناد في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل ناد في القارة السمراء خلال 2023.

ويتنافس الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، على الجائزة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الفائز بالجائزة يوم 11 ديسمبر المقبل في المغرب.

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في إفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023 على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

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كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.