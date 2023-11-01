الداخلية: تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن إلكترونيا

أكدت وزارة الداخلية بأن تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن الدفعة التاسعة سيكون هذا العام إلكترونيا.



وسيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg” (خدمات معاون الأمن)، اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.



وقررت وزارة الداخلية، أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب صباح اليوم الأربعاء.

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