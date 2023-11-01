الداخلية تعلن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بمعاوني الأمن 4 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

وحددت وزارة الداخلية، تقديم طلبات القبول اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب؛ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقطاع التدريب صباح اليوم الأربعاء.

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