الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يلتقي بالكيانات الشبابية على مستوى المحافظة

الشباب والرياضة بالقليوبية،
الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

التقى اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية،مع الكيانات الشبابية على مستوى محافظة والتى شملت كيان شباب يدير شباب، كيان مراكز شباب مصر،كيان شباب سند الدلتا، اتحاد شباب العمال، كيان بناة المستقبل، كيان شباب الوطن للريادة والتنمية  وأعضاء مبادرة بشبابها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

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 ويأتى هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

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بدأ اللقاء بتقديم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه للكيانات الشبابية والعمل على تاهيلهم ودمجهم بشكل فعال فى كافة أنشطة وبرامج الوزارة، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

استمع الصبروط لكل الأفكار والاراء المقدمة من ممثلى الكيانات الشبابية، واساليب الجديدة فى إنجازات كل كيان شبابي، وخطط الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة، وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع، وأشار الصبروط إلى ضرورة مشاركة جميع الكيانات فى كافة أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، كما أكد على ترحيب المديرية بكافة الأفكار والمبادرات الشبابية الفعالة وان أبواب جميع  الهيئات الشبابية والرياضية بالقليوبية مفتوحة أمام الشباب لتنفيذ أفكارهم وانشطتهم الفعالة فى ضوء رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة.


جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور اشرف صبحى  ،تستهدف خدمة شباب مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وأن الوزارة حاضنة لكل الكيانات الشبابية التى تسعى إلى تنمية الوطن فى شتى المجالات، ودمج الشباب والمتطوعين فى تنفيذ البرامج والأنشطة لخلق جيل قادر على القيادة،كما تهدف إلى تشجيع المشاركة فى أنشطة الوزارة توسيع قاعدة المشاركة، فضلًا عن الحرص على تنمية قدرات الشباب، وتأهيلهم لمختلف المناصب القيادية وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة نحو التممية المستدامة.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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