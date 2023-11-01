وصفات لتفتيح البشرة، من الطبيعة بالكركم والخيار والعسل

وصفات لتفتيح البشرة، تحتاجها الكثير من الفتيات مع بدايات فصل الشتاء، وذلك لضمان تلاشي وتراجع أشعة الشمس المحرقة، التي تصيب البشرة بالأسمرار، فتبدأ الفتيات في البحث عن وصفات لتفتيح البشرة؛ لاستعادة جمال البشرة، وتخليصها من آثار فصل الصيف المزعجة.

وأكدت خبيرة التجميل هبه محمد؛ أن ألوان البشرة تختلف من شخص لآخر، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الوراثة والتعرض لأشعة الشمس، كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تفتيح البشرة، منها الطرق الطبيعية والطرق الطبية.

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تفتيح البشرة السمراء بالمواد الطبيعية

وأضافت خبيرة التجميل، أن هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة السمراء، ومن أهمها:

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على أحماض تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويمكن استخدامه بمفرده أو مع مواد أخرى، مثل العسل أو الكركم.

الكركم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويمكن استخدامه بمفرده أو مع مواد أخرى، مثل العسل أو الزبادي.

الزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، والذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة. ويمكن استخدامه بمفرده أو مع مواد أخرى، مثل العسل أو الكركم.

العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. ويمكن استخدامه بمفرده أو مع مواد أخرى، مثل عصير الليمون أو الكركم.

الخيار

يحتوي الخيار على خصائص ترطيب وتهدئة للبشرة، والتي يمكن أن تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. ويمكن استخدامه بمفرده أو مع مواد أخرى، مثل عصير الليمون أو العسل.

واستعرضت خبيرة التجميل، فيما يلي بعض الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة السمراء:

ماسك عصير الليمون والعسل

اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

ماسك الكركم والعسل والزبادي

اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الزبادي، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

ماسك الزبادي والعسل

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

ماسك العسل والخيار

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الخيار المبشور، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

وقبل استخدام أي من هذه الوصفات، من المهم إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.

تفتيح-البشرة

نصائح لتفتيح البشرة السمراء

وأشارت خبيرة التجميل؛ إلى أنه بالإضافة إلى استخدام المواد الطبيعية، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتفتيح البشرة السمراء، ومنها:

استخدمي واقي الشمس باستمرار، حتى في الأيام الغائمة.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

اشربي الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك.

استخدمي غسول وجه لطيف خالٍ من الكحول والعطور.

استخدمي مقشرًا طبيعيًا مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة.