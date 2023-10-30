الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

كريم طبيعي يشد البشرة ويدعمها بالكولاجين

شد البشرة، فيتو
شد البشرة، فيتو

شد البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا خاصة بعد عمر الثلاثين وذلك للحفاظ على شباب البشرة ونضارتها وتأخير ظهور التجاعيد بها.

وشد البشرة يكون من خلال عمليات التجميل المختلفة ولكن تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية قليلة التكلفة التى ليس لها أى أضرار جانبية.

كريم طبيعي لشد البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي لشد البشرة.

المكونات:-

2 ملعقة شوفان

2 ملعقة بذور كتان

كوب ماء مغلى

الطريقة:-

  • نحضر الشوفان نضعه فى بولة ونصب عليه الماء المغلي ونقلب جيدا ونغطيه حتى يبرد.
  • ثم نضربه فى الخلاط الكهربائي جيدا.
  • ثم نصفيه على مصفاة وعليها قطن لحجز جميع الشوائب.
  • ثم نأخذ السائل الناتج ونضع به بذور الكتان ونرفع الخليط على النار ونتركه يغلى حتى يتحول إلى جل، ثم نرفعه من على النار.
  • ثم نصفى الخليط وهو ساخن.
  • ثم نتركه يبرد تماما ونفرد طبقة رقيقة منه على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
كريم طبيعي لشد البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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أسباب تلف بشرتك وطرق علاجها واستعادة إشراقها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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شد البشرة كريم طبيعي لشد البشرة جمال البشرة شباب البشرة التجاعيد العناية بالبشرة دعاء محمد دعاء محمد خبيرة التجميل

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