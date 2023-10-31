وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكانوي والكياك استعدادا للبطولة الإفريقية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللواء أيمن شويتة، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، لبحث استعدادات الاتحاد المصري لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

تناول اللقاء مشاركة البعثة المصرية البطولة الإفريقية للكانوي والكياك التي تستضيفها نيجيريا، ومن المقرر أن تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكانوي والكياك استعدادا للبطولة الأفريقية، فيتو

أكد وزير الرياضة حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية وتذليل كل العقبات من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية والمنافسة على ميدالية اولمبية، مشيرا إلى أن مصر ذات ثقل إفريقي قوي في مختلف البطولات، ونسعى إلي تطوير مستوي الأداء الرياضي لكافة الاتحادات والمنافسة على ميدالية أولمبية ليتحقق الهدف المرجو منه.

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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكانوي والكياك استعدادا للبطولة الأفريقية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يبحث تنفيذ توصيات ملتقى الاستثمار

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة الاستثمارية بوزارة الشباب والرياضة لبحث الآليات وبدء تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الملتقي الدولى الثاني للاستثمار والمتضمن العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك مع عدد من المستثمرين من مختلف الدول.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مشاركة 37 دولة عربية وافريقية واوروبية في الملتقي الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، باجمالي 300 مشارك ومشاركة من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي، لهو خير دليل على نجاح المؤتمر، مضيفا انه سيتم العمل على توصيات المؤتمر والتي بلغت 22 توصية والتي تسعى اغلبها إلى تعظيم الاستثمار الرياضي، وهو ما تسعي اليه دائما وزارة الشباب والرياضة في كل برامجها وخططها من اجل النهوض بالرياضة المصرية.

أشرف صبحي يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقي الدولى للاستثمار، فيتو

كما أوضح وزير الشباب والرياضة انه قد تم اتخاذ خطوات جادة وقوية من أجل دعم الاستثمار الرياضي وهناك العديد من الرؤي والافكار التي سيتم تنفيذها في المستقبل لاستكمال عملية التطوير.

أشرف صبحي يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقي الدولى للاستثمار، فيتو

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تشكيل مجموعة عمل لمتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالتوصيات وفقا التوقيتات الزمنية المحددة فضلا عن دراسة توزيع عوائد تلك الاستثمارات على مختلف مدن وقرى محافظان الحمهورية.

أشرف صبحي يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقي الدولى للاستثمار، فيتو

وفى سياق متصل وجه الوزير الشكر للقائمين على تنفيذ الملتقي الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، وبرنامج الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الاخري.