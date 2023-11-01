الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وزير الرياضة يُشيد
وزير الرياضة يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة،فيتو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 17 لاعبا ولاعبة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في منافسات الثلاث بطولات لرفع الأثقال وهي البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية.

 

وزير الرياضة يُشيد بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي


واستطاع لاعبو المشروع القومي تحقيق 105 ميدالية متنوعة، حيث حقق اللاعبون 18 ميدالية في منافسات اليوم الأول، و33 ميدالية في فعاليات اليوم الثاني، و20 ميدالية في منافسات اليوم الثالث، و34 ميدالية في اليوم الرابع والأخير، بالإضافة إلى حصولهم على لقب كأس الأندية الأفريقية.

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أوضح وزير الشباب والرياضة أن تلك النتائج التي يحققها لاعبي المشروع القومي يومًا تلو الآخر بفضل دعم القيادة السياسية، وتُعد خطوة نحو تعزيز مكانة المشروع، وتبرهن علي نجاح المشروع باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية في تقديم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.


وأعرب صبحي عن إيمانه بأن لاعبي المشروع القومي للموهبة هم رموز الأمل والتحفيز للشباب المصري، ومن خلال دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية المناسبة والبرامج التدريبية المتخصصة، ستستمر وزارة الشباب في خلق الفرص وتعزيز الطموحات الرياضية للأجيال القادمة، لافتًا إلي إلتزام الدولة المصرية بأن يكون الشباب الموهوب والأبطال الرياضيين هم مصدر فخر للدولة المصرية.

 

وطالب الوزير لاعبي المشروع القومي  بالاستمرار في تحقيق المزيد من الميداليات والأرقام العالمية، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، منوها إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

 

وقد جاءت قائمة لاعبو المشروع القومي الذين شاركوا في البطولات كالتالي:- “حلمي عبد الباري، نور الدين محمد، السيد محمد، عبد الرحمن حسين، بسمة رمضان، حبيبة سعد، حنين أحمد، ريناد محمد، رحمة أحمد، ميرنا محمد، نضال محمد، نورا عصام، ملك حسن، نعمة أحمد، عبير محمد، زينب عبد الحميد“.


يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوي جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في عدد من الألعاب الفردية والجماعية.

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