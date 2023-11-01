الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية بالنصف الأول من العام المالي 2023-2024

المقارئ القرآنية،
المقارئ القرآنية، فيتو

أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار الاهتمام  بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن فتم إنفاق أكثر من 31 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال النصف الأول من العام المالي 2023 / 2024م.

الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم من وزارة الأوقاف 


ويأتي ذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مراكز التلاوة، مجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

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وذلك على النحو التالي: 
1. المقارئ القرآنية وعددها (4051) مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 15,148,900 جنيه. 
2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد بتكلفة بلغت 1,475,820 جنيهًا.
3. المسابقات المحلية والمسابقة العالمية الثلاثون بتكلفة بلغت 12,543,000 جنيهًا.
4. طباعة المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 1,187,100 جنيهًا. 
5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة تبلغ مليون جنيه.

مضاعفة معاش أهل القرآن 


وأشارت الوزارة  أنه في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، وتم تطبيق ذلك من بداية العام المالي الحالي 2023 / 2024م ؛ حيث يصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر.

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