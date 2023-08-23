الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار فعاليات البطل الأولمبي بحضور 130 ناشئًا (صور)

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالقليوبية، فيتو

تابعت لجنة انتقاء المواهب الناشئة في الجودو بمحافظة القليوبية ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من مواليد 2012 و2013 و2014 فعاليات اختيار المواهب لليوم الخامس بكلية التربية الرياضية ببنها تحت إشراف كابتن  محمد عبد العزيز  . 

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وقد  وصل عدد المتقدمين لخوض الاختبارات أكثر من 130 ناشئا وناشئة لاختيار الأفضل منهم وتدشين مراكز التدريب مستقبلا وتشرف على عملية الاختبارات اللجنة العلمية والفنية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

 

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المشروع القومي للبطل الأولمبي، فيتو


وهم كابتن عبد الحليم السيد كابتن مصطفى محمد من الإدارة المختصة بالوزارة والدكتور محمد السيد علي المشرف الفني للجودو، والمهندس جلال عوض حامد الخبير الفني، والمهندس عمرو من إدارة النظم والمعلومات.
وظهر المستوى البدني والفني لجميع المتقدمين من اللاعبين واللاعبات للاختبارات بمستوى متميز وذلك بقيادة دكتور عماد يونس مؤسس رياضة الجودو بالقليوبية.

المشروع القومي للبطل الأولمبي، فيتو

تأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وتحت إشراف الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة. 

المشروع القومي للبطل الأولمبي، فيتو
المشروع القومي للبطل الأولمبي، فيتو

 

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الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية اللواء عبدالحميد الهجان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية مدير مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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