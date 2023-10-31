الخارجية الأمريكية: ندين إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وحماس لا تدافع عن الفلسطينيين (فيديو)

أخبار غزة الآن، رد صامويل ويربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على سؤال الكاتب الصحفي سيد علي: أليس من حق فلسطين مقاومة المحتل؟

لمشاهدة الفيديو من هنا.

مقاومة حركة حماس

وقال متحدث المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم": "نرى أن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وهي مقاومة ضد الفلسطينيين، وهذه الحركات لا تدافع عن الشعب وتقوم بتخزين الوقود في الأنفاق بدلا من وصوله للمستشفيات" حسب زعمه.

Advertisements

إرهاب المستوطنين الإسرائيليين

وأضاف: "ندين بشدة قتل الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية علي يد المستوطنين الإسرائيليين، ونعتبر ذلك إرهاب كما نرى أن ما قامت به حماس ضد الإسرائيليين المدنيين إرهابا".



ممر اَمن لخروج الفلسطينيين من غزة

قال جون كيربي منسق الاتصالات بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة ندعم الممر الآمن لكل من يريد من الفلسطينيين الخروج من غزة لكننا لا نؤيد التهجير القسري.

إدخال الوقود لغزة

وأكد: نعمل جاهدين مع إسرائيل لإدخال الوقود للمستشفيات والجهات الخدمية في غزة،مع ضمان ألا تصل لحركة حماس.

المساعدات الإنسانية لغزة



ولفت إلى أن هناك 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين



وأكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم عن استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

صمود المقاومة



قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام: إن المقاومة لا تزال صامدة وتكبد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في جنوده وآلياته العسكرية.

رواية نتنياهو الكاذبة بشأن تحرير جندية إسرائيلية

ولفت خلال كلمته منذ قليل: راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام، ولو حدث ذلك فإن نتنياهو وفقا لروايته الكاذبة أمامه 20 عاما لتحرير جميع أسراه.

الإفراج عن الأجانب لدى القسام





وأكد: أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام المقبلة، انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف مصاب.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.