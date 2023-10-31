البيت الأبيض: ندعم الممر الآمن لخروج الفلسطينيين من غزة

اخبار غزة الآن، قال جون كيربي منسق الاتصالات بالبيت الأبيض: إن الولايات المتحدة ندعم الممر الآمن لكل من يريد من الفلسطينيين الخروج من غزة لكننا لا نؤيد التهجير القسري.

إخراج الأمريكيين من غزة

وأضاف خلال تصريحات صحفية منذ قليل: لا نزال غير قادرين علي إخراج الأمريكيين والأجانب الاآخرين من غزة.

ادخال الوقود لغزة

وأكد: نعمل جاهدين مع إسرائيل لإدخال الوقود للمستشفيات والجهات الخدمية في غزة ،مع ضمان ألا تصل لحركة حماس

المساعدات الإنسانية لغزة

ولفت: إلي أن هناك 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين

وأكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم عن استعدادات مصرية لفتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

صمود المقاومة

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام: إن المقاومة لا تزال صامدة وتكبد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في جنوده واآلياته العسكرية.

رواية نتنياهو الكاذبة بشأن تحرير جندية إسرائيلية



ولفت خلال كلمته منذ قليل: راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدي أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل الي أي أسير لدى القسام، ولو حدث ذلك فإن نتنياهو وفقا لروايته الكاذبة امامه 20 عاما لتحرير جميع أسراه.

الإفراج عن الأجانب لدى القسام



وأكد: أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام المقبلة، انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء، وأكثر من 23 ألف مصاب.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.