الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يدعم الأهلي قبل موقعة صن داونز.. موعد حفل الأفضل بأفريقيا.. والسعودية تستضيف مونديال 2034

محمود الخطيب يدعم
محمود الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز، فيتو

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة، والتي نشرها القسم الرياضي في فيتو وأبرزها:  

 

فيفا يعلن رسميًا تنظيم السعودية كأس العالم 2034 

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وقال إنفانتيو في حسابه بانستجرام: "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية ومن المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي، والأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034 وستُشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا".

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الأهلي يخوض مرانه الختامي لمواجهة صن داونز 

خاض النادي الأهلي مرانه الأخير علي ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي والمقرر لها غدًا الأربعاء في الثامنة مساء على ستاد القاهرة.

وكان الأهلى قد خسر بهدف نظيف في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

 

ضحك وتفاؤل بتدريبات صن داونز قبل مواجهة الأهلي 

يخوض نادي صن داونز الجنوب إفريقي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي والمقرر لها غدًا الأربعاء علي ستاد القاهرة.

ورصدت عدسة فيتو المتواجدة داخل ستاد القاهرة ظهور حالة من التفاؤل بين لاعبي صن داونز قبل وفي أثناء المران.

وحقق فريق صن داونز الفوز علي النادي الأهلي في مباراة الذهاب بهدف مقابل لاشيء.

 

محمود الخطيب يحفز لاعبي الأهلي 

زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران الفريق اليوم قبل مواجهة صن داونز غدًا الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي وكان قد خسر النادي الأهلي ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وحرص الخطيب على دعم لاعبي الأهلي وتحفيزهم على الصعود للمباراة النهائية في البطولة التي تقام لأول في تاريخ القارة الأفريقية.

 

كاف يعلن موعد حفل الكرة الذهبية للأفضل في أفريقيا 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد حفل الأفضل في إفريقيا خلال عام 2023 الذي سيقام في المغرب.

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في إفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

 

سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي 

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتفوق سالم الدوسري على كل من القطري المعز علي لاعب الدحيل، والأسترالي ماتيو ليكي لاعب ملبورن سيتي الأسترالي.

 

صدمة الأهلي وتأهل باقي الكبار، نتائج مباريات كأس خادم الحرمين 

أقيمت اليوم الثلاثاء 5 مباريات ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، شهدت تأهل المباراة، باستثناء أهلي جدة الذي تلقى صدمة بالخروج مبكرا أمام بها.
 

وشهدت مباريات اليوم فوز على الوحدة بثنائية نظيفة، قبل أن يتخطى الشباب نظيره الفتح بنتيجة 2 / 1 بعد وقت إضافي، ليكتسح بعدها اتحاد جدة نظيره الفيحاء بثلاثية حمد الله وبنزيما، ثم أنقذ ساديو ماني النصر من فخ الاتفاق، بالفوز بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وفي آخر المباريات ودع فريق أهلي جدة البطولة بعد الهزيمة أمام أبها، بهدفين مقابل هدف.

 

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي خلفا لـ بابافاسيليو 

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة، على أن يتولى طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومنحت إدارة البنك الاهلي مواجهة فيوتشر أمس الإثنين كفرصة أخيرة للمدير الفني برحيله حال استمرار الإخفاق.

وخسر فريق البنك الأهلي جميع مبارياته الخمس التي لعبها ببطولة الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الجاري ليتذيل ترتيب المسابقة بدون نقاط على يد كل من طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي وفيوتشر.

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