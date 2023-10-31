الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

الكاف يعلن موعد حفل الكرة الذهبية للأفضل في إفريقيا 2023

حفل الكاف،فيتو
حفل الكاف،فيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن موعد حفل الأفضل في إفريقيا خلال عام 2023 الذي سيقام في المغرب.

 

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في إفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023 على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

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وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.

مشوار الأهلي مع صن داونز

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن داونز في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2  لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وتجدد الموعد مرة أخرى بين الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العام  2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل الفريقان في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق.

وتقابل الأهلي مع صن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم  2021 وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل الفريقين في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.

والتقى الأهلي مع صن داونز الجنوب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد وكرر الفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا.

كذلك تقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 وتعادلا في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لكل فريق ثم فاز صن داونز في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 5-2.

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