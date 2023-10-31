سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتفوق سالم الدوسري على كل من القطري المعز علي لاعب الدحيل، والأسترالي ماتيو ليكي لاعب ملبورن سيتي الأسترالي.

وحقق فريق الهلال الفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، في المباراة التي أقيمت في الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت على ستاد الملك فهد.

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أهداف المباراة

تقدم فريق الهلال روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وضاعف ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 79 بهدف ثانٍ، واختتم الصربي النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

تشكيل الهلال

حراسة المرمي: بونو.

خط الدفاع: البريك، تمبكتي، البلهي، الشهراني.

خط الوسط: نيفيز، كنو، الحمدان.

خط الهجوم: ديلجادو، مالكوم، الشهري.

فيما اشترى النجم السنغالي ساديو ماني جناح نادي النصر السعودي، نادي بورجس فوت 18، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن استحواذ ساديو ماني على نادي بورجس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الأربعاء وشارك به ماني عن طريق برنامج zoom، نظرا لانشغال اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال آسيا رفقة فريقه.

وظهر ساديو ماني في رسالة عبر الفيديو أعرب فيها عن سعادته بشراء نادي بورجس فوت 18.

وانضم ماني لصفوف النصر السعودي مطلع العام الجاري قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

رسالة رونالدو إلى محمد بن سلمان

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة له مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان وعلق: "يشرفني أن ألتقي مجددًا بالأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة على الإطلاق ستقام في السعودية العام المقبل".

وأعلن ولي العهد عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بحضور كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، على رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا.