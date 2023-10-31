خارجية الولايات المتحدة: نركز على إعادة فتح معبر رفح لإخراج الأمريكيين من غزة

أخبار غزة الآن، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن حل الدولتين على أساس حدود 1967 هو الحل الأمثل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



رسالة أمريكا للأطراف الإقليمية

وأضاف وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت برسالة واضحة إلى حزب الله وأطراف إقليمية أخرى بأن عليهم ألا يدخلوا في الصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

حق إسرائيل



وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية زاعما، أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها لكن عليها تحمل مسؤولية تنفيذ عملياتها العسكرية بطريقة تحمي المدنيين



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إعادة فتح معبر رفح

ولفت إلى أن بلاده تركز على إعادة فتح معبر رفح لإخراج الأمريكيين من قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم إحراز تقدم ملموس في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة.

حماية الفلسطينيين



وقالت الخارجية الأمريكية، أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

مطالب حماس بشأن الرهائن



وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، حركة حماس قدمت عددًا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الأسري، وعليها إطلاق سراحهم جميعًا.

وقاطع محتجون أمريكيون خطابًا لـ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء جلسة استماع في الكونجرس أثناء مناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.



وفور بدء وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، الحديث، وقف أحد الحضور وبدأ فى الهتاف أمام الموجودين في القاعة، وهو يقول: "اتفاقية جنيف تحظر قصف المناطق المكتظة بالسكان"، بجانب "أوقفوا دعم الإبادة"، قبل أن يصرخ قائلًا: "أوقفوا إطلاق النار الآن.. أنقذوا أطفال غزة" وغيرها من العبارات الأخرى.



في تلك الأثناء، كان يمكن رؤية احتجاج عدد من الحضور في القاعة برفع أيديهم التي تم تخضيبها باللون الأحمر أثناء اقتياد الرجل إلى خارج القاعة.

بعدها بفترة وجيزة، تظاهرت سيدة أخرى أثناء حديث بلينكن لتهتف وتقول: "الولايات المتحدة تدعم مذبحة وحشية"، ليعمد حراس الأمن إلى إخراجها وسط هتافها قائلة: "يطالب العالم بوقف لإطلاق النار، لا يريد الشعب الأمريكي دعم هذه الحرب الوحشية، أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا تمويل هذه المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة".