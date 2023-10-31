دبلوماسي فلسطيني: إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من القوى العظمى لإبادة غزة

أخبار غزة الآن، قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العدو الإسرائيلي ألقى 6 أطنان من المتفجرات على منازل سكان مدنيين في مخيم جباليا، مواصلا: "400 شهيد سقطوا بضربة واحدة".

شهداء غزة

وأضاف العكلوك، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عدد الشهداء منذ بداية العدوان بلغ 9000 شخص منهم 4 آلاف طفل، وبدأت مستشفيات غزة العد التنازلي نحو انتهاء آخر قطرة وقود، وبالتالي، فإن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية للمرضى والجرحى والأطفال والنساء".

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الإبادة الجماعية للفلسطينيين

وتابع مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية: "نتعرض للإبادة الجماعية ونشكر كل من قدم مساعدات ومواقف تجاه عدم تهجير الفلسطينيين، ولكن اليوم ليس كالأمس، حيث نرى أن إسرائيل تمارس العدوان والفصل العنصري والإبادة الجماعية ولديها ضوء أخضر من القوى العظمى في العالم أولها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا اليوم، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 250 شخصًا، وقال أبو الغيط إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًا حيالها.



ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله: إن كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وقال إن المجتمع الدولي مسئول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفًا أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسئولية عالمية وأممية.

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