الباليستية VS المجنحة، أجواء الشرق الأوسط في قبضة الصواريخ الطائشة

عقب إعلان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء إطلاق عملية برية موسعة على قطاع غزة في اليوم 25 للعدوان الإسرائيلي، نفذت جماعة الحوثي اليمنية التهديدات بدخول الحرب إلى جانب المقاومة الفلسطينية، وكشفت عن إطلاق صواريخ ومسيرات تجاه الاحتلال، وهو الأمر الذي أشعل مخاوف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من توسيع رقعة الحرب ضد تل أبيب في عدة جبهات.

هجوم حوثي على إسرائيل بالصواريخ الباليستية

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.



وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".



وتوعد المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شن 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

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مخاوف غربية من امتلاك الحوثي للصواريخ الباليستية والمجنحة

امتلاك جماعة الحوثي لمثل هذه الصواريخ – الباليسيتة – والطائرات المسيرة يزيد من مخاوف الحرب فضلا عن مخاوف أمريكية من تهديد قواتها بالشرق الاوسط، خاصة ان الصواريخ الباليستية والمجنحة، تعتبر أسلحة هجومية خارقة تستطيع الوصول إلى أهدافها بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها غاية الصعوبة.

و تتخذ الصواريخ الباليستية جزءا من مسارها خارج الغلاف الجوي قبل أن تتجه نحو الأرض مرة أخرى بسرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت، فإن الصواريخ المجنحة تتخذ مسارات متغيرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.

الصواريخ الباليستية

تتخذ مسارا قوسيا بين منصة الإطلاق والهدف.

جزء من مسارها يكون خارج الغلاف الجوي للأرض.

يمكنها ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات عن نقطة إطلاقها.

تعمل بمحرك صاروخي.

تنطلق بسرعات تصل إلى 24 ألف كيلومتر لكل ساعة.

الصاروخ الباليسيتي، فيتو



أنواع الصواريخ الباليستية



الرأس الحربي.

نظام التوجيه.

نظام الدفع الصاروخي.

الصاروخ المجنح، فيتو

الصواريخ المجنحة



تتخذ مسارات غير ثابتة.

تستخدم نظام دفع يعمل بمحرك نفاث.

تتخذ مسارها بالكامل داخل الغلاف الجوي للأرض.

يمكنها اصابة الهدف بدقة عالية.

يمكنها تغيير مسارها خلال الرحلة نحو الهدف.

تستطيع التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا للإفلات من رادارات العدو.

تستخدم توجيه الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه الذاتية.



الصواريخ الباليستية العابرة للقارات



ظهرت الصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ خمسينيات القرن الماضي، وأطلق الاتحاد السوفيتي أول صاروخ من هذا النوع عام 1958.

ويطلق على الصاروخ الباليستي بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومترا، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".

