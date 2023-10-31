الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الباليستية VS المجنحة، أجواء الشرق الأوسط في قبضة الصواريخ الطائشة

صواريخ باليستية،
صواريخ باليستية، فيتو

عقب إعلان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء إطلاق عملية برية موسعة على قطاع غزة في اليوم 25 للعدوان الإسرائيلي، نفذت جماعة الحوثي اليمنية التهديدات بدخول الحرب إلى جانب المقاومة الفلسطينية، وكشفت عن إطلاق صواريخ ومسيرات تجاه الاحتلال، وهو الأمر الذي أشعل مخاوف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من توسيع رقعة الحرب ضد تل أبيب في عدة جبهات.

هجوم حوثي على إسرائيل بالصواريخ الباليستية

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.


وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".


وتوعد المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شن 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

Advertisements

 

مخاوف غربية من امتلاك الحوثي للصواريخ الباليستية والمجنحة

امتلاك جماعة الحوثي لمثل هذه الصواريخ – الباليسيتة – والطائرات المسيرة يزيد من مخاوف الحرب فضلا عن مخاوف أمريكية من تهديد قواتها بالشرق الاوسط، خاصة ان الصواريخ الباليستية والمجنحة، تعتبر أسلحة هجومية خارقة تستطيع الوصول إلى أهدافها بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها غاية الصعوبة.

و تتخذ الصواريخ الباليستية جزءا من مسارها خارج الغلاف الجوي قبل أن تتجه نحو الأرض مرة أخرى بسرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت، فإن الصواريخ المجنحة تتخذ مسارات متغيرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.

الصواريخ الباليستية

تتخذ مسارا قوسيا بين منصة الإطلاق والهدف.
جزء من مسارها يكون خارج الغلاف الجوي للأرض.
يمكنها ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات عن نقطة إطلاقها.
تعمل بمحرك صاروخي.
تنطلق بسرعات تصل إلى 24 ألف  كيلومتر لكل  ساعة.

 

 

الصاروخ الباليسيتي، فيتو


أنواع الصواريخ الباليستية 


الرأس الحربي.
نظام التوجيه.
نظام الدفع الصاروخي.

 

 

الصاروخ المجنح، فيتو

الصواريخ المجنحة


تتخذ مسارات غير ثابتة.
تستخدم نظام دفع يعمل بمحرك نفاث.
تتخذ مسارها بالكامل داخل الغلاف الجوي للأرض.
يمكنها اصابة الهدف بدقة عالية.
يمكنها تغيير مسارها خلال الرحلة نحو الهدف.
تستطيع التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا للإفلات من رادارات العدو.
تستخدم توجيه الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه الذاتية.


الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 


ظهرت الصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ خمسينيات القرن الماضي، وأطلق الاتحاد السوفيتي أول صاروخ من هذا النوع عام 1958.
ويطلق على الصاروخ الباليستي بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومترا، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
 

txt

من قسام 1 لـ عياش 250.. رحلة تطوير صواريخ المقاومة الفلسطينية خلال 21 عاما من الحصار (فيديوجراف)

txt

إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الصواريخ الباليسيتة الصواريخ المجنحة جماعة الحوثى الولايات المتحدة هجوم حوثي على إسرائيل بالصواريخ الباليسيتة فلسطين إسرائيل قطاع غزة

مواد متعلقة

دبلوماسي فلسطيني: إسرائيل حصلت على ضوء أخضر من القوى العظمى لإبادة غزة

الحوثي: سنواصل استهداف الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقف القصف على غزة (فيديو)

من قسام 1 لـ عياش 250.. رحلة تطوير صواريخ المقاومة الفلسطينية خلال 21 عاما من الحصار (فيديوجراف)

صيغة نهائية لإنهاء الحرب، وفد الحوثي في السعودية يأمل في تجاوز التحديات

الأكثر قراءة

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الخارجية الأمريكية: الظروف ليست مواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الدولتين (فيديو)

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

المتحدث الرسمي باسم الزمالك يعلن قرارات جديدة لمجلس الإدارة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الحرب في تل أبيب لتقييم الوضع في غزة