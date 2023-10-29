الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

الهجوم البري على غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

 استهداف مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان

وفي وقت سابق  اليوم، أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، ‏بالأسلحة التى أسماها بالمناسبة، كاشفا عن وقوع إصابات مباشرة في الموقع المستهدف.

وقال حزب الله  في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة ووقعوا فيه إصابات مباشرة".

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كما أعلن حزب الله، استهداف قوة مشاة إسرائيلية جنوبي البلاد، حيث أوضح في بيان آخر قائلا: بعد متابعة ورصد دقيق اكتشف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقاموا باستهدافها ‏على الفور  بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

 

وكشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن توجيه عدد من الضربات والهجمات النوعية ضد الكيان الصهيوني المحتل، بالإضافة إلى صد محاولة توغل بري محدودة داخل قطاع غزة، خلال أقل من ساعة.

ومنذ قليل كشفت كتائب القسام عن صد هجوم بري محدود واستهداف دبابتين للقوات المتوغلة وإشعال النيران فيهما.

 

قصف تحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كيبوتس

كذلك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تحشدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة بئيري بعدد من قذائف الهاون.

قصف قاعدة رعيم العسكرية

كما قصفت كتائب القسام،  قاعدة زكيم العسكرية والتابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة برشقة صاروخية.

 

تنفيذ عملية نوعية قرب معبر إيريز

ونفذت كتائب القسام ايضا، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر إيريز شمال قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، وتم إمطار "إيرز" ومناطق أخرى في غلاف غزة بقذائف الهاون.

وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددًا قرب السياج الفاصل.

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غزة قطاع غزة جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الهجوم البري على غزة شمال الاحتلال

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