الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

الأربعاء، انطلاق الدورة الثانية لمقيمي الحكام باتحاد الكرة

توني عثمان مسؤول
توني عثمان مسؤول الإعلام بلجنة الحكام، فيتو

تنطلق، الأربعاء، فاعليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام، التي تنظمها اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

وقال توني عثمان، مسؤول الإعلام بلجنة الحكام الرئيسية، إن دورة مقيمي الحكام الثانية تقام على مدار يومين الأربعاء والخميس، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف عثمان، أن الدورة تأتي في إطار إعداد مقيمي الحكام طبقًا للتعديلات الجديدة في قانون التحكيم، والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من أهم الدورات لمقيمي الحكام، لأن هدفها الوقف على المستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني، وتقييم أداء حكام المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.

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وأوضح مسؤول الإعلام بلجنة الحكام الرئيسية، أن البرتغالي فيتور بيريرا يضع الحكام الواعدين في دائرة اهتمامه للدفع بعد تأهليهم بشكل جيد ومناسب في الفترة المقبلة.

وأختتم؛ لدينا كفاءات تحكيمية متميزة ودائما لهم حضور رائع في المحافل الدولية كسفراء للتحكيم"، مؤكدا أن اللجنة تسعى بأن يكون لديها طاقم حكام بمونديال 2026 ممثلا للتحكيم المصرى.

 

يُذكر أن دورة مقيمي الحكام تقام بحضور البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس اللجنة، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

 

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