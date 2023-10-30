الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رياضة

سمير عثمان يحذر من قرار كارثي لـ فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

فيتور بيريرا رئيس
فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

بيريرا، حذر سمير عثمان، خبير التحكيم والحكم الدولي السابق، من قرار كارثي يخص تقييم مستوى حكام الدوري الممتاز قد يطبقه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري خلال الفترة القادمة.

وأكد سمير عثمان في تصريحات خاصة، أنه وصلته معلومة شبه مؤكدة أن بيريرا ينوي تطبيق سياسة جديدة بشأن العلاقة بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو “VAR” أثناء إدارة مباريات الدوري الممتاز.

تفاصيل القرار الكارثي لبيريرا

وكشف سمير عثمان أن فيتور بيريرا، أبلغ حكام الدوري الممتاز أنه أثناء مباريات الدوري الممتاز القادمة، سيكون حكم الساحة ملزم بتفعيل قرار حكم الفيديو في الحالات التحكيمية الجدلية، وفي حال لم يلتزم حكم الصفارة بوجهة نظر حكم الفار فإنه سيعاقب بتقليل درجاته في التصنيف الدوري لمستوى الحكام، وبالتالي سيكون عرضة للهبوط للتحكيم في الدرجات الأدنى (دوري القسم الثاني أ، ب).

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ذرع الفتنة  بين الحكام

أضاف سمير عثمان أنه في حال أقبل بيريرا على تنفيذ هذا القرار، سيكون قد ارتكب خطأ كارثي بحق التحكيم المصري والحكام المصريين، لأنه سيخلق بذلك حالة من الصراع والفتنة بين حكام الساحة وزملاءهم حكام الفيديو، وبالتالي سيدمر العلاقة الودية بين الحكام وبعضهم البعض، حيث سيلجأ بعض حكام الفيديو، لإظهار زملائهم من حكام الساحة في وضعية المخطئين في بعض الحالات الجدلية سعيا لأخذ أماكنهم في إدارة المباريات من داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يؤدي إلى تدمير التحكيم المصري. 

سمير عثمان الحكم الدولي السابق، فيتو

بيريرا يجد الثقة في توني عثمان

جدد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الثقة في توني عثمان كمسؤول الإعلام بلجنة الحكام.

وقال توني عثمان، الحكم السابق، إنه سعيد بثقة البرتغالي بيريرا واختياره مرة أخرى كمسؤول الإعلام باللجنة الرئيسية للحكام، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مع رئيس اللجنة تم الاتفاق خلالها على خطة العمل الفترة المقبلة.

وأضاف عثمان، أن خطة العمل التي تم الإتفاق عليها تتضمن إظهار الجوانب الإيجابية للحكام،  وخاصة الدورات التدريبية التي تعقدها اللجنة لتطوير مستوى الحكام وأبرزها دورات اللغة الإنجليزية ودورات تحليل الأداء، ودورات المقيمين.

وأوضح مسؤول لجنة الإعلام، أن البرتغالي بيريرا يقدر دور الإعلام بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه أكد أن الإعلام له دور كبير في النهوض بالمنظومة التحكيمية في مصر.

وأختتم عثمان، أن بيريرا أعرب عن سعادته بمستوي العديد من الحكام المصريين ومنهم أمين عمر الذي أدار لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي بالأمس بدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

 

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