الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

لجنة الحكام الرئيسية تجدد الثقة في توني عثمان مسئولا للإعلام

البرتغالي فيتور بيريرا
البرتغالي فيتور بيريرا وتوني عثمان، فيتو

جدد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الثقة في توني عثمان كمسؤول الإعلام بلجنة الحكام.

وقال توني عثمان، الحكم السابق، إنه سعيد بثقة البرتغالي بيريرا واختياره مرة أخرى كمسؤول الإعلام باللجنة الرئيسية للحكام، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مع رئيس اللجنة تم الاتفاق خلالها على خطة العمل الفترة المقبلة.

وأضاف عثمان، أن خطة العمل التي تم الإتفاق عليها تتضمن إظهار الجوانب الإيجابية للحكام،  وخاصة الدورات التدريبية التي تعقدها اللجنة لتطوير مستوى الحكام وأبرزها دورات اللغة الإنجليزية ودورات تحليل الأداء، ودورات المقيمين.

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وأوضح مسؤول لجنة الإعلام، أن البرتغالي بيريرا يقدر دور الإعلام بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه أكد أن الإعلام له دور كبير في النهوض بالمنظومة التحكيمية في مصر.

 

وأختتم عثمان، أن بيريرا أعرب عن سعادته بمستوي العديد من الحكام المصريين ومنهم أمين عمر الذي أدار لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي بالأمس بدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

 

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