الأردن وسط كرة لهب، أسباب طلب المملكة منظومة باتريوت من أمريكا

طلبت الأردن الحصول على أنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” من واشنطن، الأمر الذي يعكس قلق المملكة من الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والفصائل المسلحة المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة، على خلفية العداء ضد الكيان المحتل.

الأردن في مرمى النيران

ويقع الأردن بجوار سوريا والعراق اللتين يوجد بهما جماعات موالية لإيران، كما أنه يملك حدودا مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

مخاوف من نزوح الفسلطنيين الى الأردن

وبحسب “رويترز "كان ملك الأردن عبد الله بن الحسين أعبر صراحة عن مخاوفه من أن يؤدي الصراع إلى نزوح جديد للفلسطينيين إلى المملكة، وهي موطن بالفعل لعدد كبير من الفلسطينيين الذين هُجّروا من أراضيهم في أعقاب إعلان إقامة إسرائيل عام 1948.

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الأدرن تسعى لتقوية جيشها

وطلبت المملكة الحصول على عتاد ودعم دفاعي أمريكي متطور بسبب المخاوف من احتمال تورط إيران ووكلائها أكثر في أي صراع أوسع نطاقا قد ينشب في الشرق الأوسط،وكان المتحدث باسم الجيش الأردني قال إن عمان طلبت نشر صواريخ باتريوت الأمريكية في الأردن.

وكانت آخر مرة نشرت فيها واشنطن هذا النظام في الأردن عام 2013 عندما أثار الصراع المتفاقم في سوريا مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة قد تهدد المملكة، وهي واحدة من أكثر حلفاء واشنطن ولاء في الشرق الأوسط.

الحصول على 12 طائرة من طراز إف-16

ويأتي إعلان الأردن عن طلبه الحصول على أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تعزيز علاقاتها مع واشنطن في المجال الدفاعي، وطلبت الأردن بالفعل الحصول على عتاد أمريكي شمل 12 طائرة من طراز إف-16.

وكان الملك عبد الله ذكر خلال لقائه مع كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي أيضا لحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك"،وحذر الملك "من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".