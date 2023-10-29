واشنطن تطالب إسرائيل باستخدام الأسلحة وفقا لقوانين الحرب

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إسرائيل إلى استخدام الأسلحة المنقولة إليها وفقا لقوانين الحرب.

حماية المدنيين في غزة



وأعلن سوليفان أن "الولايات المتحدة، عند تزويد إسرائيل بالأسلحة، تشترط على سلطات البلاد استخدامها بما يتوافق مع قوانين الحرب، وإسرائيل نفسها، بموجب القانون الدولي، مسؤولة عن حماية المدنيين في غزة أثناء الغارات الجوية والقتال البري".

وقال في مقابلة مع تلفزيون "أي بي سي": "ما نقوم بتسليمه لإسرائيل يخضع لقوانين الحرب وضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أرواح الأبرياء. نتقدم بمثل هذه المطالب في كل مرة ننقل فيها أسلحة إلى دولة أخرى".

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وأضاف سوليفان: "حقيقة أن ممثلي حركة "حماس" الفلسطينية يختبئون في المناطق السكنية مسؤولية لا تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حياة الناس في غزة وتنفيذ الغارات الجوية".

وأشار إلى أن "مسؤوليتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب هي بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين، سواء على الأرض أو عند شن ضربات جوية".

اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن بشأن التصعيد مع غزة



من ناحية أخرى أفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري والعملية البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تصريح صحفي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مرة أخرى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الساعات المقبلة.

وأضاف أنه "سيؤكد على ضرورة قيام الجيش الإسرائيلي ببذل كل جهد ممكن للتمييز بين الإرهابيين والمدنيين الفلسطينيين خلال العملية البرية في غزة –على حد وصفه-.

وقال إن "آلاف المدنيين الفلسطينيين قتلوا في هذه الحرب، وهذا مأساة حقيقية".

وقد صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل خلال الهجوم على قطاع غزة.

وأضاف كيربي إن الولايات المتحدة لن تقيّم التصرفات الحالية للجيش الإسرائيلي في ما يخص قطاع غزة.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ بداية الحرب على غزة عن دعمها لإسرائيل.

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على هجوم نفذته حركة "حماس"، عن استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

وقتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا أسرى، تم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.

